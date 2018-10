Un texte de Marilyn Marceau

C’est à Troyes, dans une ancienne cité médiévale, que les chansons de Fred Pellerin résonneront ce week-end dans le cadre du Festival Nuits de Champagne.

À quelques heures du premier spectacle, nous rencontrons quatre Québécois qui ont traversé l’océan pour participer à l’événement. Des gens de Saint-Élie-de-Caxton.

Partager les souvenirs

Les quatre choristes passionnés de chant et de musique sont venus à Troyes à l’invitation de Fred Pellerin.

C’est le genre d’expérience qu’on n’a pas le goût de vivre tout seul, qu’on a envie de partager , relate la résidente de Saint-Élie-de-Caxton, Annick Bernatchez. Il est super heureux de ne pas vivre ça tout seul.

Julie Hamelin, qui habite aussi à Saint-Élie, ajoute que Fred Pellerin se doutait que ça allait être grandiose et qu’il souhaitait pouvoir faire vivre cette expérience à d’autres gens de son village.

C’est sa grande signature Fred : l’absence d’égo et l’incarnation de l’altruisme. On est très privilégiés et on en très conscients , ajoute Alain Lafrance.

Troyes est une ville française située à l'est de Paris où se déroule le Festival Nuits de Champagne. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

C'est la 26e année que le Grand Choral réunit entre 700 et 1000 choristes de plusieurs pays tels que la France, le Maroc, la Belgique, la Suisse et le Salvador pour présenter un spectacle lors du Festival Nuits des Champagne. Cette année, ils interprèteront les chansons de Fred Pellerin, Francis Cabrel et de Bob Dylan.

Des heures et des heures de répétition

Nous avons donné rendez-vous aux choristes de Saint-Élie-de-Caxton devant la salle de spectacle où se déroule leur dernière répétition. La dernière d’une très longue série en peu de temps.

Installés bras dessus bras dessous durant l’entrevue, les quatre comparses semblent heureux de pouvoir s’appuyer les uns sur les autres après ces intenses journées.

On ne pouvait pas se préparer mentalement ni physiquement à l’expérience qu’on vit présentement , nous raconte Rosie Lafrance-Marcotte, 22 ans.

Souriants malgré le décalage horaire et la fatigue, ils nous racontent que leurs défis sont notamment de ménager leur voix et leur énergie.

Dormir et gérer la fatigue, c’est très exigeant, puis rester debout pendant trois ou quatre heures et être avec 900 personnes, huit heures par jour, c’est quelque chose! , s’exclame Julie Hamelin.

Le Festival Nuits de Champagne est un des événements importants de la Ville de Troyes, en France. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Les choristes ont reçu leurs partitions il y a des mois et, ces derniers jours, ils ont mis leur voix en commun avec les 896 autres choristes.

Ils devaient apprendre par cœur une vingtaine de chansons des trois artistes du spectacle de la grande chorale : Fred Pellerin, Francis Cabrel, qui sera présent aux spectacles, et Bob Dylan.

On n’a jamais autant chanté de notre vie en si peu de temps , s’exclame Anick Bernatchez

Ce sont les Olympiques de la voix , renchérit Julie Hamelin.

Fred Pellerin et les 900 choristes feront trois représentations en deux jours cette fin de semaine.

Avec la collaboration de Josée Ducharme