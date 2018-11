Né en 1989, Charles Dionne est écrivain et scénariste. Au Quartanier, il a publié en 2016 La main invisible, finaliste au prix Émile-Nelligan et au Prix des libraires du Québec. Son premier livre de poèmes, D’espoir de mourir maigre (La Tournure, 2013), a été finaliste au prix Émile-Nelligan et au prix Expozine. Il détient un baccalauréat en littérature et cinéma, et une maîtrise en enseignement du français au secondaire.

Les premières lignes de La rotation

tous les trains arrivent en même temps

se succèdent sur les rails la foule

engorge les wagons pulsent

dans les tunnels bifurquent sans fin

dans le système de chaque côté de mon cou

mon sang claque contre ma carotide

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Usage efficace et fluide du vers. Une certaine prosodie permet d’apprécier le fil conducteur et les métaphores filées à l’œuvre. Les thématiques urbaines, technos et existentielles s’imbriquent avec aisance et simplicité. Une suite prenante et sans artifice. »

Annie Lafleur, membre du comité de sélection 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.