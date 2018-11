Titulaire d’une maîtrise en création littéraire, Anne-Marie Desmeules a fait paraître son premier recueil de poésie, Cette personne très laide qui s’endort dans mes bras, aux éditions de l’Hexagone en 2017. Un second livre paraîtra chez le même éditeur au printemps 2019. Elle a également publié des textes dans Estuaire, le Sabord et Contre-Jour, et a cocréé quelques spectacles littéraires.

Les premières lignes de Bouleaux

Nous filmions les corps, passages boueux de ces jambes sans sexe, transportions nos armes par les champs inondés. L’étain figeait sur nos lèvres, paroles sépia dans un cartable de daim, guérissables, salvatrices. Tous ces livres renversés, ces confettis d’armistice, continuaient d’accoucher la multitude – foison, pelage, sable – que nous appelions rivière.



Rien, ni fleur ni flamme, n’a pour nom désert. Dans la soif seule nichent nos offrandes.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Le rythme de cette suite est tellement satisfaisant! Le vocabulaire choisi crée un univers riche, autonome, curieux, qui laisse l'œil courir le long des lignes. Le ton solennel laisse deviner une œuvre riche à venir. »

Vanessa Bell, membre du comité de sélection 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.