Nelly Desmarais travaille dans le milieu de l'édition et prépare un mémoire de maîtrise en création littéraire à l'Université du Québec à Montréal. Elle écrit timidement, mais elle se soigne.

Les premières lignes de Coudées

partie à course à l’envers virée en rond longtemps ici les trottoirs sont plus larges que mon dos les corps plantés au centre parlent une langue qui raconte tout ce qu’il faudra détruire pour voir le ciel

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Avec des vers comme "Ici les trottoirs sont plus larges que mon dos" et "Je t’ai trompé avec un terrain vague", j’ai commencé la lecture en maudissant un peu l’auteur en moi de ne pas avoir eu l’idée avant. J’ai aimé la fatalité dans les yeux de celui qui regarde, sans toutefois chercher à faire la morale. Un peu comme un narrateur qui est là sans rien faire. Qui ne fait que constater. Un texte qui n’était pas assez long à mon goût… »

Sébastien Bérubé, membre du comité de sélection 2018

« L’entrée en matière est vigoureuse et sans équivoque; les premiers vers installent une voix sans prétention et directe. Les images sont affranchies et les vers, bien campés. »

Annie Lafleur, membre du comité de sélection 2018