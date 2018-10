Un texte de Thomas Gerbet

Le contrôleur général de la Ville de Montréal indique « des problématiques liées au climat de travail » dans les bureaux de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les conclusions préliminaires de l'enquête menée par Alain Bond ont été dévoilées par la Ville vendredi, en fin de journée.

Dans le cadre de son enquête, Alain Bond a rencontré 17 personnes, dont la mairesse. « Toutes ces personnes ont collaboré de bonne foi à l’enquête », écrit la Ville dans son communiqué. Même si l'enquête suit son cours, des recommandations sont faites.

Le contrôleur général a recommandé que la mairesse de l’arrondissement, Mme Giuliana Fumagalli, soit accompagnée par une personne dans l’exercice de ses fonctions. Conclusion du rapport d'étape de l'enquête sur le climat de travail dans l'arrondissement.

La Ville écrit que la mairesse Fumagalli a été informée des résultats de l'enquête et a accepté la recommandation. L’accompagnateur fera rapport au contrôleur général sur la situation dans l’arrondissement.

Une plainte et des excuses

Giuliana Fumagalli avait été accusée de harcèlement au travail en mai dernier. Une plainte avait été déposée et des relations tendues avec le personnel et des cadres de l'arrondissement avaient été rapportées. Un processus de médiation avait été mis en place, et Mme Fumagalli avait présenté ses excuses au cours d'une séance du conseil municipal.

Par la suite, de nouvelles informations portées à la connaissance de la mairesse de Montréal Valérie Plante avaient conduit à son exclusion du parti Projet Montréal.

Durant l'enquête, Mme Fumagalli a l'interdiction d'entrer en contact avec les élus et le personnel de son arrondissement. Celle-ci conserve toutefois son poste de mairesse, mais elle ne se présente plus au bureau durant les heures de travail.

Giuliana Fumagalli a toujours nié les accusations de harcèlement, tout en admettant avoir « peut-être trop poussé au début ». Elle parlait plutôt de désaccords politiques et d'orientations stratégiques.

Depuis le début de l'affaire, l'opposition réclame sa démission.