Un texte de Thibault Jourdan

Cinquante pour cent des préfets élus lors des élections de mercredi sont capables de parler français. En effet, sur les huit nouveaux préfets, ceux des municipalités rurales de De Salaberry, de Lorne, de Montcalm et de Saint-Laurent parlent la langue de Molière.

Ces préfets ne sont cependant pas les seuls, puisque selon un décompte de Radio-Canada, 60 % des maires et 45 % des conseillers municipaux dans les municipalités bilingues sont en mesure de s’exprimer en français. Et, lorsqu’on regarde les élus dans les comités de districts urbains locaux, on constate que plus de 55 % d’entre eux sont bilingues.

La Ville de Winnipeg n’est pas en reste. Deux des trois élus du district Riel, Mathieu Allard et Brian Mayes, s’expriment en français. Au total, quatre conseillers municipaux de la capitale manitobaine peuvent parler la seconde langue officielle du pays.

Des francophones dans d’autres municipalités rurales

Mais les élus francophones ne se limitent pas aux seules municipalités bilingues. Dans la MR de Piney, par exemple, 50 % du conseil municipal est francophone. En effet, sur les quatre conseillers, David Beaudry et Mélanie Parent parlent français.

Cette forte présence d'élus francophones en milieu rural a été relevée par le directeur général de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM). « Il semble qu’il y ait eu davantage une présence et une volonté de la part de francophones de s’engager en politique municipale. C’est une chose très positive », remarque Justin Johnson.

La présence de francophones dans des municipalités ne faisant pas partie de l’AMBM pourrait aider l’association à attirer de nouveaux membres. « Tout est permis. C’est l’occasion pour l’AMBM d’aller sur le terrain, être à l’écoute de ces municipalités-là et voir comment on peut collaborer et bâtir de nouveaux liens », indique Justin Johnson.

Piney était d'ailleurs intéressé à rejoindre l'AMBM. « On avait essayé d'en faire partie et on discutait pour savoir si ça apporterait quelque chose à la municipalité. On n'a pas encore pris de décision », explique David Beaudry. La municipalité prend aussi quelques initiatives pour s'ouvrir au bilinguisme : elle a, par exemple, installé un panneau bilingue devant son entrée cet été.

Justin Johnson commencera prochainement une tournée des municipalités bilingues afin de rencontrer les nouveaux élus.