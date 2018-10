Un texte de Bienvenu Senga

L’idée de la création de l’organisme est née il y a 30 ans, alors que Mme Pharand prenait part à la coordination d’un colloque provincial sur le féminisme avec une professeure de l’Université Laurentienne.

À partir de ce colloque, j’ai travaillé sur un projet pour la Fédération des femmes canadiennes-françaises de l’Ontario afin d’initier une recherche, un travail de sensibilisation des femmes sur la violence qui existe, les circonstances de cette violence, les connaissances à avoir pour mieux se prémunir de cette violence , affirme-t-elle.

Avec l’aval du gouvernement provincial de l’époque, elle a chapeauté la mise sur pied et l’incorporation d’un premier centre de services de soutien aux femmes à Sudbury. Le Centre Victoria a aujourd’hui des antennes à Elliot Lake, à Wawa et à Sault-Sainte-Marie.

Palier le manque de services en français

En initiant le Centre Victoria pour femmes, Mme Pharand dit avoir tiré profit d’une Loi sur les services en français [qui] commençait à prendre un peu plus de présence .

On a pu revendiquer le droit à des services autonomes par et pour les femmes francophones, parce qu’on ne voulait pas que ce soit un petit service au sein d’une autre agence qui pouvait avoir un mandat très large , explique-t-elle.

Quand on vit quelque chose de très très intime, de très difficile, que ce soit une crise ou une situation qui perdure, c’est toujours important de pouvoir en parler à quelqu’un dans sa propre langue. Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes

Elle dit d’ailleurs savourer les victoires des luttes qu’elle a menées pour pouvoir justifier l’offre de services en français dans son domaine de travail.

On nous disait constamment qu’il n’était pas possible de démontrer qu’il y aurait un besoin réel, que personne n'allait se servir des services. Nous, on a pu faire la preuve du contraire qu’une fois qu’un service est bien établi, qu’il est financé de manière adéquate, qu’il a du personnel, qu’il a les moyens de se faire connaître si on veut, les gens, la communauté francophone est désireuse de s’en servir , fait savoir Mme Pharand.

Du temps où elle était directrice générale du regroupement Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, Ghislaine Sirois a côtoyé Mme Pharand tant sur le plan professionnel que personnel. Elle témoigne d’ un engagement, un dévouement, une énergie et un talent de rassembleuse chez son ancienne collaboratrice surtout en matière de développement des services en français dans le Nord de l’Ontario.

C’est une personne qui sait comment montrer la voie, défricher le terrain, faire avancer les dossiers. C’est remarquable et elle mérite d’être mieux connue , note-t-elle.

Loin de capituler

Le Centre Victoria pour femmes offre une gamme de services dont l’intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale, l’accompagnement et l’aiguillage vers les ressources spécialisées appropriées.

Si le travail est loin d’être facile, selon Mme Pharand, il en vaut toujours la peine.

Ce qui me satisfait, dans le sens très concret, c’est de voir des femmes ancrées, et après un certain nombre de rencontres avec une intervenante dans un environnement où elles se sentent bien, comprises et à l’aise. On veut les voir cheminer de façon positive. Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes

Un monde idéal en serait un où des organismes comme celui qu’elle dirige n’auraient plus de raison d’être, observe-t-elle, mais on a encore un bout de chemin à faire .