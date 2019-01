Chronique économique : la question parfois difficile des partenariats entre des entrepreneurs autochtones et non autochtones

[CHRONIQUE] Les alliances stratégiques d'affaires entre Autochtones et non-Autochtones sont nécessaires. Mais les règles ont besoin d'être claires et les bénéfices doivent être équitables pour les uns comme pour les autres. C'est le sujet de la chronique économique de Luc André.

Michel Rock est un Innu de Uashat (Sept-Îles) sur la Côte-Nord. Il est propriétaire d’Ébénisterie Shakateu. Pour agrandir son carnet de commandes, Michel a tenté cette année de s’associer avec une entreprise non autochtone spécialisée dans le domaine de la vitrerie dans le but d’avoir accès au marché des compagnies minières de la région.

La première démarche a consisté à présenter le profil de l’entreprise. Il s’agit de démontrer à travers les réalisations qu’on possède les compétences et l’équipement nécessaires pour réaliser des travaux importants auprès de ces entreprises. Une fois le profil présenté, le conseil de bande adopte une résolution de « reconnaissance » qui permet à l’entreprise de poser sa candidature auprès de la minière et éventuellement d’obtenir un contrat.

M. Rock est déçu de sa démarche vu que son partenaire n’a pas respecté la convention signée. Il n’y a pas eu d’engagement de travailleurs autochtones, les tâches de chacun avaient été mal réparties et les règles qui concernent le partage des bénéfices comportaient des zones grises.

M. Rock ne se décourage pas pour autant, mais son histoire illustre bien les difficultés qu’on rencontre lorsqu’il existe des ententes de partenariats entre des entreprises autochtones et non-autochtones.

Le cas de l’expansion rapide de Shetush Électrique

M. Lucien St-Onge est fondateur l’entreprise Shetush Électrique et il a dû rapidement se trouver un partenaire non autochtone. Il y a quelques années Shetush Électrique reçoit un contrat de plusieurs millions de dollars d’une compagnie minière.

Or, M. St-Onge faisait face à un défi de taille : il fallait engager au moins 100 électriciens. Il s’aperçoit rapidement qu’il ne pourra pas supporter le poids des salaires qui atteint entre 300 000 $ et 400 000 $ par semaine.

Très rapidement la question de l’accès aux capitaux se pose pour M. St-Onge. Il sait qu’aucune banque n’acceptera de lui concéder une marge crédit capable de supporter une telle masse salariale. La recherche d’un partenaire s’impose à lui.

Il rencontre l’entreprise Ondel, qui accepte l’offre de partenariat. Une nouvelle entreprise est créée au nom Shetush Ondel. M. St-Onge devient l’actionnaire majoritaire de la nouvelle entreprise avec 51 % de parts.

Dans ce cas, l’alliance stratégique avec une entreprise non autochtone a donné des résultats. Les deux entreprises travaillaient dans le domaine de l’électricité.

M. St-Onge raconte cependant que plusieurs entreprises de camionnage ou de machineries lourdes sont venues aussi le voir pour établir des relations d’affaires. En fait, selon lui ces entreprises recherchent avant tout des entreprises autochtones en tant que prête-nom. Elles savent très bien qu’en s’associant avec des entreprises innues, elles augmentent leur chance de décrocher des contrats avec les compagnies minières qui ont une entente sur le sujet avec le conseil de bande local.

L’inquiétude des entrepreneurs innus

Pour cette chronique, nous avons rencontré presque tous les entrepreneurs généraux de Uashat et Maliotenam et un sujet de préoccupation est revenu souvent dans la conversation. On s’inquiète des partenariats signés entre la Société de développement économique Uashat mak Mani-Utenam (SDEUM) qui est l’organisme responsable du développement économique des deux communautés autochtones avec une dizaine d’entreprises non autochtones.

Les entrepreneurs soutiennent que la SDEUM, qui a le mandat d’encourager la mise sur pied d’entreprises innues, d’aider à leur expansion, de trouver des opportunités d’affaires et d’ouvrir de nouveaux marchés, est en train de favoriser ainsi des entreprises de l’extérieur aux dépens des entreprises innues.

Benoit Audette de Mishkau Construction, Germain St-Onge et Michel Rock trouvent que la SDEUM se place ainsi en conflit d’intérêts. Lorsque les compagnies innues soumissionnent pour un contrat, elles se retrouvent en compétition avec des entreprises non autochtones … qui ont pourtant une entente avec la SDEUM. Et si ces compagnies non autochtones décrochent un contrat, elles versent une commission à la SDEUM.

Les entrepreneurs disent qu’ils n’ont rien contre les ententes avec des entreprises de l’extérieur, mais que la SDEUM devrait favoriser avant tout les entrepreneurs innus, ce qui est sa raison d’être.

Le directeur général de la Société de développement économique Uashat mak Mani-Utenam Ken Rock réplique qu’il a mis beaucoup de temps à rechercher des partenaires, car la SDEUM traversait des difficultés financières. Il assure que les entrepreneurs et les promoteurs innus constituent sa priorité.

C’est toute la question du mandat d’une société de développement économique autochtone qui est posée à travers ces exemples. Si les partenariats avec les entreprises non autochtones sont nécessaires et souhaitables, il s’avère que des règles plus claires doivent être établies. Il faut que les partenariats profitent aux Autochtones qui ont un besoin urgent de créer des emplois de qualité pour tous ces jeunes de la communauté.