The Restaurant at Pearl Morissette à Jordan Station, à l'ouest de Niagara Falls, en Ontario, a été désigné comme le meilleur nouveau restaurant du Canada. Ses chefs, Daniel Hadida et Eric Robertson y concoctent des plats inspirés de la cuisine française.

Tous deux se disent fiers de servir des ingrédients frais et de haute qualité, tout en explorant et développant de nouvelles idées en inspirées d’autres cultures.

Au deuxième et troisième rang, on retrouve deux restaurants montréalais : le bar à vin Vin Mon Lapin et la pizzeria au feu de bois Elena.

Les 10 meilleurs nouveaux restaurants canadiens The Restaurant at Pearl Morissette, Ontario

Vin Mon Lapin, Montréal

Elena, Montréal

St Lawrence, Vancouver

Giulietta, Toronto

Aloette, Toronto

Avenue, Regina

Bundok, Edmonton

Sand and Pearl, Ontario

The Courtney Room, Victoria

Cette liste des meilleurs restaurants canadiens a été rédigée par la critique culinaire Nancy Matsumoto.

Cette dernière a dégusté des plats dans plus de 30 nouveaux restaurants de mai à juin 2018, avant de partager ses favoris dans le magazine enRoute d’Air Canada.