Un texte de Laurence Royer avec les informations de Jean-François Deschênes

À leur grand désarroi, les agriculteurs de la région ont perdu plusieurs semaines de leur saison automnale. Ils souhaitaient profiter de ces dernières semaines pour rattraper les autres saisons de 2018 qui ont déjà exécrables.

De nombreux agriculteurs n’ont pas réussi à faire la troisième récolte de foin pour nourrir les bêtes ni à ramasser la paille pour leur litière ou labourer les champs.

Les agriculteurs espèrent que plusieurs bonnes journées de suite viennent sauver la récolte. Dans le cas contraire, les pertes seront importantes.

Le président de l'Union des producteurs agricoles de la Matapédia, Bruno D’Astous, juge que 2018 a été la pire année de ses 40 ans de carrière.