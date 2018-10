Un texte de Tanya Neveu

Plus d'une centaine d'élèves de la sixième année étaient réunis ce vendredi à St-Bruno-de-Guigues. Ils vivaient leur premier Kilotrot.

Courir 3 kilomètres sans marcher, c'est l'activité de base du Kilotrot, celle qui donne le plus de points aux écoles participantes.

Jacquelin Côté enseigne l'éducation physique depuis 33 ans. Dès sa première année en enseignement, il a intégré le Kilotrot à ses cours.

Le but du Kilotrot, c'est de faire vivre aux élèves une expérience d'endurance physique. On fait beaucoup la promotion des saines habitudes de vie. Ça rentre dans cette optique-là , raconte-t-il.

Les écoles qui participent au Kilotrot sont immortalisées sur ce trophée. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Le Kilotrot fait partie du programme du cours d'éducation physique au Témiscamingue depuis une quarantaine d'années. Il a été initié par la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue.

Les jeunes suivent un entraînement rigoureux avant le jour J, comme l'explique Jacquelin Côté.

Dans la première semaine, on leur dit qu'ils vont vivre l'expérience du Kilotrot. On les prépare. On a un programme d'entraînement. On commence avec cinq minutes et c'est progressif , explique-t-il.

Une activité gratifiante

À la fin de la course, les visages sont rouges, les jeunes sont essoufflés, mais fiers de leur performance.

C'est le cas de Jacob, Félix et Léticia.

« Oui j'ai aimé, mais le matin, c'est plus dur », dit Jacob.

« Depuis que je suis tout petit, j'aime courir. C'est une grande passion pour moi », ajoute Félix.

« Je me suis améliorée beaucoup et j'ai réussi à faire mon 3 km », confie Léticia.

Bon an, mal an, la plupart des élèves réussissent les épreuves.

L'école gagnante repart avec le trophée du Kilotrot, qu'elle gardera fièrement jusqu'à l'an prochain.