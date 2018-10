Un texte de Camille Martel

L’Association des pêcheurs de Grand Manan au Nouveau-Brunswick est la seule flottille à avoir reçu la permission du MPO d’opérer un projet pilote pour la pêche au homard dans la Baie de Fundy.

Les pêcheurs pourront continuer à pêcher même si une baleine noire est observée, explique Sylvie Lapointe, sous-ministre à la Gestion des pêches et des ports à Pêches et Océans Canada.

S’il y a observation dans une zone d’habitat essentiel, il y aura une phase de surveillance pendant 15 jours et les pêcheurs devront utiliser moins de cordage dans l’eau , indique-t-elle.

Après, il y aura une phase d'avertissement de 15 jours s’il y a d’autres observations de baleine sur une période de cinq jours. Les pêcheurs ont ainsi proposé de remplacer leurs cordages par des cordages plus fins qui, selon eux, permettraient aux baleines de se libérer si elles s’empêtrent.

Comme les baleines noires ne fréquentent habituellement pas la région en hiver, les risques sont moindres.

Cette pêche qui débute à la mi-novembre et qui regroupe un petit nombre de pêcheurs, une centaine, est donc une occasion parfaite pour le ministère d’évaluer d’autres mesures, souligne Sylvie Lapointe.

Le ministère est ouvert à recevoir des demandes d'autres associations de pêcheurs pour des projets pilotes.

On pourra voir s’il y aura possibilité de faire quelque chose de semblable dans d’autres régions , ajoute Sylvie Lapointe.