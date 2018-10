Le Saint-Fût prévoit produire de 50 à 100 000 litres de bière par année.

Les produits seront d’abord vendus dans les boutiques spécialisées de la région et les dépanneurs de Saint-Fulgence.

La présidente et directrice Mélissa Gauvreau précise que la microbrasserie est gérée par une coopérative. Celle-ci devrait embaucher de trois à huit personnes.

On s’inspire de différents styles de bières à l’échelle mondiale et on essaie de leur donner une touche québécoise. Mélissa Gauvreau, présidente et directrice, Microbrasserie le Saint-Fût

Mélissa Gauvreau admet que le marché des bières de microbrasseries vendues en magasins commence à être saturé, ce qui force l'entreprise à se démarquer.

On essaie de faire quelque chose qui est différent. On n’a pas sorti une gamme de bases blanche, blonde, rousse, noire, on a essayé d’ajouter des ingrédients particuliers à nos bières : de la camomille, des épices boréales, du sirop d’érable ou juste faire des mélanges.

D'après les informations de Gilles Munger