Le 8 novembre 1963, le docteur Jacques Ferron présente son nouveau mouvement politique à l’émission radio Partage du jour.

Dans cette entrevue aux accents surréalistes, le fondateur du Parti rhinocéros explique les motifs derrière la création de ce parti et son fonctionnement.

Les animateurs Pierre Paquette et Marcel Tremblay maintiennent un ton sérieux tout au long de l’entretien, tout comme l’invité. Impossible cependant de ne pas déceler l’humour pince-sans-rire du Dr Jacques Ferron.

La promesse phare du Parti rhinocéros : repenser la voirie pour faire circuler des rhinocéros sur roulettes de l'Atlantique au Pacifique. Ceux-ci assureront un lien et une cohésion entre les provinces.

Le congrès de formation du Parti rhinocéros est prévu pour la Mi-Carême.

En 1979, Élections Canada reconnaît officiellement le Parti rhinocéros du Canada qui présente pour une première fois des candidats ailleurs qu’au Québec.

Le chef d’antenne Bernard Derome présente la nouvelle au Téléjournal du 6 avril 1979. Le journaliste Paul Racine s’est rendu au lancement de campagne électorale du Parti rhinocéros.

Dans une ambiance festive, il s’entretient avec le candidat rhinocéros dans St-Jacques : Balthasar, un clown-mime qui représente la majorité silencieuse.

Le journaliste explique que le parti est toujours en période de recrutement. L’engouement est palpable. Le parti a recueilli une trentaine de candidatures dans les 48 dernières heures et l'on s’attend même à un affrontement de Rhinocéros dans certaines circonscriptions.

Michel Rivard, Simonne Monet-Chartrand et Victor-Lévy Beaulieu feront partie des candidats rhinocéros pour les élections fédérales du 22 mai 1979.

C’est la campagne électorale suivante, 9 mois plus tard, qui sera la plus marquante pour le Parti rhinocéros.

Le 18 février 1980, le Parti rhinocéros recueille plus de 100 000 votes à travers le Canada.

Dans la circonscription montréalaise de Laurier, la candidate Sonia « Chatouille » Côté surprend les analystes en terminant au second rang avec presque 13 % des suffrages.

Le candidat libéral David Berger l'emporte avec une bonne majorité, mais la candidate rhinocéros se classe avant le NPD et les conservateurs qui avaient misé sur le journaliste André Payette.