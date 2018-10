Billy Rioux n’est pas le genre d’aventurier à partir sans une certaine idée en tête. « Je suis un passionné d’histoire et j’essaie toujours de trouver une aventure qui est liée à l’histoire puis qui est belle visuellement pour les photos et pour les vidéos », explique-t-il.

Parmi ses hauts faits d’armes, on trouve la reconstitution du périple des chercheurs d’or au Yukon.

« Je me suis dit qu’il y avait différentes façons de le faire, explique Billy Rioux. D’abord, il y a le sentier Chilkoot avec 53 kilomètres [à parcourir] à pied. Il y avait aussi la descente de la rivière Yukon, mais je ne voulais pas faire ça en bateau, je voulais faire ça en radeau. »

Billy Rioux le confesse, il y a toujours une part de naïveté dans ses aventures. « Je n’avais jamais vraiment construit de radeau », s’amuse-t-il.

La tâche s’est d’ailleurs avérée plus complexe que prévu. « J’avais aussi de l’équipement de l’époque comme la hache, la scie de long pour faire les planches. C’était du boulot. Ça m’a pris trois jours pour construire ce radeau », se souvient-il.

Une aventure dangereuse

Son épopée lui a parfois donné des frayeurs. « Une fois, mon radeau a frappé un embâcle, un amas de bois sur le bord de la rivière. Je suis rentré littéralement dedans et, honnêtement, j’ai eu peur », raconte Billy Rioux.

« Le courant me poussait dessous. J’ai perdu ma hache, j’ai perdu des choses. Il a fallu que j’utilise mon sang-froid pour m’extirper de là, puis j’ai réussi à m’en sortir », se souvient l’aventurier.

Il explique néanmoins qu’il assure ses arrières en ayant toujours une équipe au courant de son trajet.

L'expérience lui a toutefois permis de devenir consultant pour la télévision. « J’ai eu la chance de travailler avec les Productions Rivard, de Winnipeg, sur une émission qui s’appelait La ruée vers l’or. [Cette] émission a eu un succès retentissant sur la chaîne TVA, à l’époque », se rappelle Billy Rioux.

Pour lui, ce type de voyage permet de se rapprocher du sentiment des pionniers de l’époque.

« Je pense que c’est important d’avoir une quête dans notre vie, explique-t-il. Ces individus partaient et avaient un objectif : être riche. Au fil du temps, l’objectif n’était plus ça, c’était de vivre une aventure, de grandir intérieurement et spirituellement. »

Billy Rioux, partage leur sentiment, tout en rappelant que cette quête se poursuit. « Il y a encore une belle communauté de chercheurs d’or francophones encore aujourd’hui surtout vers Whitehorse et Dawson », remarque-t-il.