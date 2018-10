Un texte de Lyssia Baldini

Cristian De la Luna, lui, a réalisé son rêve : produire un premier album solo...

Je voulais encourager les gens à rêver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au pays avec une histoire difficile, un peu comme la mienne, et qui arrêtent de rêver. Cristian De la Luna, auteur-compositeur-interprète

L'artiste a voulu partager l'expérience de son arrivée au Canada, et tout le processus auquel il a dû faire face pour s'adapter à sa nouvelle vie et devenir canadien.

« Si on a un rêve, tout est possible » Cristian De la Luna Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Il aborde des thèmes tels que l'universalité, l'amour et l'espoir, tout en partageant la richesse culturelle de son pays et ses nouvelles racines canadiennes.

Sabes

Pour cet album, Cristian a travaillé entre autres avec Raphaël Frenet, qui a réalisé l'album.

Avoir une personne qui écoute tes chansons et qui travaille avec toi et qui travaille sur ton projet, tu deviens complice et on fait des mélanges. C'est un partage, ça a été une découverte pour moi, c'est merveilleux! Cristian De la Luna

L'artiste a choisi le titre Sabes, un mot espagnol qui veut dire « tu sais » et « sais-tu ». Selon lui, on peut jouer avec le mot, faire en sorte que ce soit une question ou une affirmation.

Cristian De la Luna voulait trouver un mot qui puisse rester dans le temps sans une définition temporaire. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La chanson qui porte le même nom, met aussi l'accent sur une relation amoureuse, quand le tout commence et lorsqu'on arrive au moment où l'on sait ce que l'autre ressent aussi. Sabes...

Projets

Cristian De la Luna lancera prochainement deux vidéo-clips, Elle et Sabes qu'il a produits en Espagne cet été. Il prévoit également faire quelques spectacles en Alberta et une tournée dans l'est du pays, en Acadie, en février prochain.

Voici un petit extrait d'une chanson...

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Unidos otra vez

Le lancement est gratuit et a lieu le vendredi 26 octobre, au théâtre de La Cité francophone. Il y aura une petite réception de 19 h à 20 h qui sera suivie du spectacle de Cristian De la Luna, accompagné de ses musiciens.