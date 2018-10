Un texte de François Pierre Dufault

L'aéroport de la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard va être tenu d’offrir des services en anglais et en français d'ici 2023, en vertu des modifications au Règlement sur les langues officielles annoncées par Ottawa, cette semaine.

En raison de sa petite taille et du bassin restreint de francophones qu'il dessert, l'aéroport de Charlottetown était le seul aéroport d'une capitale provinciale au pays qui échappait à une telle exigence linguistique du gouvernement fédéral.

D'ici cinq ans, l'Autorité aéroportuaire devra donc s'assurer que les communications et la signalisation à l'intérieur de l'aérogare seront bilingues. Elle devra aussi s'assurer que des services bilingues seront offerts aux comptoirs des compagnies aériennes et des concessions, comme le restaurant et les agences de location de véhicules.

Ça va être un défi pour des petits aéroports dans des petites villes comme Charlottetown où il n'y a pas un très grand bassin de francophones duquel nous pouvons recruter des employés , explique Doug Newson. Nous avons parlé à d'autres autorités aéroportuaires qui sont bilingues et elles-mêmes reconnaissent qu'il s'agit d'un défi.

En 2014, l'ancien commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, affirmait dans un rapport qu'il restait beaucoup à faire pour assurer l'offre de services dans les deux langues officielles dans bon nombre d'aéroports canadiens.

Jusqu'à 600 points de services bilingues

D'ici cinq ans, Ottawa s'engage à offrir des services dans les deux langues officielles dans quelque 600 points de services qui ne sont présentement pas bilingues. Le gouvernement fédéral estime que le pourcentage de points de service fédéraux bilingues passera ainsi de 34 % à près de 40 %.

La ministre responsable des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, promet que les changements vont s'opérer sans pertes d'emplois.

Il y a un aéroport au pays qui n'est pas encore vraiment bilingue et c'est celui de Charlottetown. Il va le devenir. Mélanie Joly, ministre fédérale du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophone

L'Autorité aéroportuaire de Charlottetown dit qu'il reste encore plusieurs points à éclaircir avec Ottawa, notamment le nombre d'employés qu'il va falloir embaucher ou former pour que l'aéroport soit en mesure d'offrir des services en français.

Doug Newson dit qu'il a déjà été mis au courant de certaines préoccupations de la part de compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Charlottetown et qui ne sont pas tenues, pour l'instant, d'y offrir des services en français.

Le gouvernement fédéral promet d'investir 70 millions de dollars afin de bonifier l'offre de services bilingues à travers le pays. Cette somme doit servir, entre autres, à embaucher et former du personnel pour qu'il soit en mesure d'offrir des services dans les deux langues officielles.

On ignore pour l'instant quelle sera la part de l'aéroport de Charlottetown.

Doug Newson reste tout de même dubitatif. Je ne crois pas qu'on puisse dire au propriétaire du restaurant [de l'aéroport] qu'on va aller chercher de l'argent pour former certains de ses employés pour qu'ils puissent offrir des services en français. Je ne crois pas que ce soit si simple , laisse-t-il entendre.