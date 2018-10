Le Pentagone doit déployer 800 militaires à la frontière avec le Mexique, pour apporter un soutien logistique.

Ces troupes de l'armée régulière, qui pourraient être envoyées depuis plusieurs bases militaires du pays, viendront renforcer les plus de 2000 réservistes de la Garde nationale déjà sur place depuis le printemps.

Les renforts comprendront des médecins et des ingénieurs et apporteront principalement un soutien logistique et matériel, dont des tentes et des véhicules.

L'immigration, l'enjeu électoral du président

En pleine campagne pour les élections de mi-mandat, M. Trump a placé, comme il l'avait déjà fait lors de la présidentielle de 2016, la question de l'immigration au coeur de son message.

Il a laissé entendre qu'il envisage d'émettre un décret sur l'immigration.

« Les États-Unis dépensent des milliards de dollars chaque année sur l'immigration illégale. Cela ne durera pas. Les démocrates doivent nous donner les voix pour faire passer des lois fortes (mais justes). S'ils ne le font pas, nous serons obligés de passer à la manière forte », a-t-il tweeté.

Selon le New York Times, M. Trump envisage de prendre un décret présidentiel pour bloquer les migrants à la frontière, sur la même base juridique que celle utilisée pour son décret migratoire controversé.

Ce décret de janvier 2017, visant à interdire l'accès des États-Unis aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane, a finalement été validé dans une version amendée en juin 2018 par la Cour suprême.

Plus de 3000 kilomètres de la frontière américaine

Des milliers de migrants d'Amérique centrale, pour la plupart Honduriens, poursuivaient leur périple dans le sud du Mexique, en direction des États-Unis.

Ils sont partis à l'aube vendredi de Mapastepec vers Pijijiapan, dans l'État du Chiapas, qu'ils ont atteint dans l'après-midi après sept heures de marche

La caravane doit encore parcourir plus de 3000 kilomètres pour atteindre la frontière des États-Unis, ce qui devrait lui prendre environ un mois et demi, selon leurs calculs.