L’art et la danse font partie du curriculum scolaire des écoles St Nicholas et St Gabriel. « En 5e année, les élèves doivent reprendre une chorégraphie, dans le but d’en apprendre un peu plus sur la culture pop », explique Melissa Ratcliffe, une enseignante à l’école St Nicholas.

« Qui de mieux pour incarner la culture pop que Michael Jackson lui-même », ajoute-t-elle en riant.

Cela fait un mois que les jeunes, âgés de 9 à 12 ans, s’entraînent en petits groupes, en tentant d’apprendre chaque mouvement de la chorégraphie mise de l’avant dans le vidéoclip Thriller.

Au cours des derniers jours, les entraînements sont devenus plus intenses. « Nous voulions être certains que les élèves soient prêts pour le jour J et qu’ils puissent danser en groupe », raconte Mme Ratcliffe.

Avant de faire leur spectacle, les 150 élèves se sont entraînés pendant quatre semaines. Photo : Radio-Canada

Un événement de ce genre demande beaucoup d’organisation aux enseignants, mais aussi beaucoup de concentration et d’efforts de la part des jeunes. Ces derniers ont connu des hauts et des bas au cours des dernières semaines.

« Ils sont passés par une gamme d’émotions, dit Melissa Ratcliffe. Lorsqu’ils ont commencé à pratiquer la chorégraphie, certains étaient dépassés par la charge de travail. Aujourd'hui, ils sont excités et nerveux de montrer ce qu’ils ont appris et de danser devant la foule. »

Les enseignants aussi étaient fébriles. « L’excitation des élèves est contagieuse. Nous, comme enseignants, nous sommes aussi nerveux, car nous souhaitons que tout se passe bien pour les jeunes », dit Melissa Ratcliffe.