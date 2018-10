Joris Desmares-Decaux, un conseiller économique au CDEA, est parmi ceux qui aiguillent les participants. Il est persuadé que ces derniers seront mieux équipés d'ici à la présentation de leurs projets.

« Les jeunes apprendront à faire un bon pitch. Ils seront entourés d'entrepreneurs et ils suivront des séances de travail et aussi de réseautage. Ils vont pouvoir parler avec eux, poser toutes leurs questions et même échanger avec ces professionnels sur les bonnes pratiques d'affaires », dit-il.

À 19 ans, l'aspirante entrepreneure Kenza Auger rêve déjà grand.

À 19 ans, Kenza Auger veut ouvrir une entreprise. Photo : Radio-Canada/Manuel Carrillos Avalos

« J'ai envie d'avoir ma propre entreprise, d'être ma propre cheffe dans un domaine que j'apprécie. J'aime tout ce qui est numérique, puis l'événementiel. Il faut que ce soit durable aussi, parce qu'il faut penser au futur. Tout ce qui va aider à résoudre un problème et aider le futur, ça m'inspire », lance-t-elle.

Les concepts d'entreprise proposés doivent s'orienter vers l'Alberta.