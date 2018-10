Un texte d’André Dalencour pour Les malins

Tibor Egervari a vu le jour en Hongrie, en 1938, dans une famille juive. Il affirme que ces derniers étaient tout à fait assimilés et qu’ils ne parlaient que le hongrois chez eux.

Pourtant, bien qu’il était encore enfant lors de la Seconde Guerre mondiale, le Gatinois d'adoption a su très tôt ce qu’était l'antisémitisme, une idéologie très répandue en Europe à l’époque, rappelle-t-il.

Il faut se rendre compte qu’il y avait des partis ouvertement antisémites qui se déclaraient et voguaient là-dessus. Donc, l’antisémitisme comme prise de position politique et sociale, en Europe, au début du XXe siècle, était une chose relativement "normale". Tibor Egervari

Tibor Egervari soutient néanmoins que l’antisémitisme qu’il a connu en Hongrie était néanmoins plus « doux » qu’ailleurs. À Budapest, la capitale du pays, les membres de sa communauté pouvaient mener une vie plus ou moins normale.

Lorsque la guerre se déclare, la Hongrie est alliée à l’Allemagne. Donc, les Allemands n’entrent pas en Hongrie comme dans d’autres pays vaincus, et les Hongrois gèrent "leurs juifs". Ce qui explique qu’au début, on est dans un monde de vexations. C’est insultant, mais ce n’est pas dangereux pour la vie à Budapest , précise-t-il.

M. Egervari fait valoir que la situation était différente dans les campagnes, et que des milliers de juifs qui n’étaient pas de nationalité hongroise ont été déportés dès 1941.

Laszlo Egervari, son père, était un vétéran de la Première Guerre mondiale, où il avait servi comme officier. Il avait fait changer son nom de famille pour que cela sonne plus hongrois, mais cela ne fut pas suffisant pour protéger les siens par la suite.

En mars 1944, la situation bascule complètement quand les Allemands décident d’occuper la Hongrie, pour éviter qu’elle ne passe dans le camps des Alliés.

Jusque-là, les juifs hongrois se voyaient surtout limités dans leurs activités quotidiennes, notamment par des politiques de quotas. Or, à partir de ce moment, ils ont été obligés de porter une étoile sur leurs vêtements, puis de vivre dans des ghettos.

C’est aussi à cette période que les déportations massives ont débuté. Arrêtés lors de l’une de ces rafles en octobre 1944, son frère et son père ne sont pas revenus. M. Egervari ne sait toujours pas où ils sont morts.