Un texte de Pierre Verrière

Dans la communauté de Saint-Laurent, les mots de Denise Bombardier laissent pantois.

Invitée de l'émission Tout le monde en parle, la journaliste a déclaré : « À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. Il en reste encore un peu en Ontario. Au Manitoba, je suis allée encore au mois de janvier chez les Métis, on ne parle plus français ».

Brigitte Carrière, qui a fait partie du comité d'accueil de Denise Bombardier lors de son passage dans la communauté métisse de Saint-Laurent en janvier, s'est dit « un peu blessée » par ce commentaire.

« Nous l'avons très bien accueilli dans notre langue, en français, sur le plateau de tournage et à la maison », explique la résidente de Saint-Laurent. Elle refuse pourtant d'entrer dans une polémique.

« Je crois que ça réveille les francophones et ce n’est pas mauvais », estime-t-elle.

Selon Brigitte Carrière, la meilleure façon de réagir aux propos de la journaliste est de lui faire savoir que les francophones sont vivants et qu'ils ne sont pas en voie d'extinction.

C'est très important qu'elle comprenne le message, nous sommes des bâtisseurs, nous avons la vision d'un pays où la francophonie rayonne avec un cachet unique. Brigitte Carrière, résidente de Saint-Laurent

« La langue française, nous la transmettons de génération en génération, nous ne la tenons pas pour acquise et nous faisons vivre notre culture », ajoute-t-elle.

Brigitte Carrière souhaite plus de partenariats entre les communautés francophones minoritaires et le Québec, à l'image de l'émission de télévision à laquelle elle a participé « pour que l'on vienne découvrir que c'est encore vivant et que nous existons encore ».

« Ce n'est peut-être pas dans les livres d'histoire et ce n'est peut-être pas enseigné dans les écoles, mais on devrait peut-être permettre que nous soyons plus conscients de ce qui se passe ailleurs au Canada. »