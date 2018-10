L’organisme à but non lucratif a l’intention de mettre en place des passerelles au-dessus de l'autoroute 3 et des clôtures pour pour que les animaux puissent traverser la route sans danger.

Nommé Jim Prentice en l’honneur de l’amour pour la faune du défunt, le corridor d’environ cinq kilomètres de large sera situé dans la région de Crowsnest Pass en Alberta.

Jim aimait la nature et il souhaitait vivement sa conservation. Karen Prentice, la veuve de Jim Prentice

Le corridor Jim Prentice reliera des terres de la Couronne avec les parcs provinciaux Castle, Castle Wildland ainsi que les parcs nationaux Glacier et des Lacs-Waterton.

Le gouvernement de l’Alberta donne d'ailleurs un million de dollars à Conservation de la nature Canada pour lui permettre d’acheter les terrains privés nécessaires à la création du corridor faunique.

Le déplacement sécuritaire des animaux

Le nouveau lien permettra aux animaux comme les grizzlis, les loups et les wapitis de se déplacer de façon sécuritaire vers les montagnes Rocheuses et les États-Unis. Le projet s’ajoute aux trois grands corridors fauniques qui existent déjà dans cette région.

Depuis quelques années, Conservation de la nature Canada remarque une augmentation des collisions entre les automobilistes et les animaux sur l’autoroute 3 dans le sud de la province. Les projets de développement dans la région et le nombre de véhicules plus élevé sur les routes sont en cause, selon Conservation de la nature Canada.