Un texte de Mario De Ciccio

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation accepte la plupart des 67 recommandations du rapport d’examen du Collège Aurora. Le gouvernement s’engage ainsi à concevoir un plan avec le collège, afin de le transformer en une université polytechnique.

Dans sa réponse, le gouvernement maintient que le nouvel établissement continuera d'exercer ses activités dans ses trois campus à Fort Smith, Yellowknife et Inuvik, mais repousse sa décision à savoir s'il y aura un campus principal et où il serait situé.

La réponse du gouvernement ne contient ni les coûts d’une telle transformation ni un échéancier concret pour la réalisation du projet. Ces détails viendront au cours des prochaines années.

Le ministère révèle tout de même plusieurs points importants qui devront être accomplis au cours des prochaines années, comme l’embauche d’un nouveau sous-ministre adjoint responsable du renouvellement de l’éducation postsecondaire.

Déposé en mai, le rapport d’examen des principes fondateurs du Collège Aurora dressait le piètre état du collège dans sa structure, trop dépendante du gouvernement, dans sa rétention des étudiants et dans son offre de programmes qui ne répondent pas assez aux nécessités du marché du travail.

Le rapport recommandait donc une refonte complète et délibérée du collège pour le transformer en « une université prisée dans le Nord et pour le Nord » d’ici 2024.

« La transformation en université polytechnique ne peut commencer sans d'abord renforcer le noyau même de l'établissement pour soutenir une croissance soutenue », stipule le ministère qui prévoit la mise en oeuvre de « réformes de grande envergure ».

Pas de centralisation pour l’instant

Depuis le dépôt du rapport en mai, la recommandation de centraliser l’université à Yellowknife a fait craindre le pire aux habitants de Fort Smith, où se trouvent actuellement les bureaux principaux du collège. Ceux-ci craignent l’impact de ce déménagement sur leur communauté.

Selon le rapport, ce serait une façon de rapprocher la direction et les étudiants des futurs employeurs et décideurs du territoire, ainsi qu'un moyen d'offrir un environnement plus agréable aux étudiants hors des heures d’études.

Des habitants de Fort Smith craignent ce que les recommandations de l'examen du Collège Aurora pourrait signifier pour l’avenir économique de la communauté. Photo : Kirsten Murphy/CBC

La Ville de Yellowknife a d’ailleurs rappelé qu’elle soutenait cette proposition, jeudi, et qu’elle espérait voir l’université polytechnique prendre domicile dans la capitale.

La réponse du gouvernement laisse la porte ouverte à la possibilité, mais maintient que l’université sera établie sur les trois campus existants, pour l’instant.

« Plutôt que de recommencer à zéro, le processus de transformation s'appuiera sur une infrastructure, une programmation et des ressources humaines existantes du Collège Aurora sur une période prolongée, stipule le rapport. Cela permettra un taux de croissance responsable sur le plan financier dans la poursuite d'un objectif clairement défini avec des résultats mesurables et des délais définis. »