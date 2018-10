Une vaste consultation est en cours pour déterminer le meilleur moment pour tenir l’événement. La nouvelle date sera dévoilée au cours des prochains mois.

Le nombre de participants a baissé de 25 % par rapport à l’année dernière.

Toutefois, les organisateurs du marathon affirment que la qualité de l'expérience et l'argent remis aux organismes sont équivalents. Les organismes rimouskois se sont partagé une somme de 11 800 $. Il s'agit d'un montant équivalent à celui distribué en 2017.

Sébastien Bolduc, un membre du comité organisateur, affirme qu'il ne voulait pas faire de compromis sur l'objectif du marathon. Il souhaite impérativement que le marathon continue de compter sur la participation de nombreux bénévoles et qu’il permette de remettre des dons aux organismes de Rimouski.