Le ministre de la Justice, Gordon Wyant, a reçu vendredi matin un tipi accompagné d’un message manuscrit, où est aussi indiquée une adresse à laquelle il peut envoyer sa réponse. Les manifestants du camp rappellent ainsi au ministre leurs revendications, présentées formellement lors d'une rencontre le 2 juillet dernier.

On n’est plus devant le palais législatif tous les matins, mais les thèmes de revendication et les problèmes persistent. Shannon Corkery, militante pour les causes autochtones