Ce plan devra être « global », a insisté Mme Plante. « Par le passé, souvent, il y a eu des projets beaucoup à la pièce, et parfois ces projets-là manquaient de cohérence : ils n'étaient pas intégrés, ils ne prenaient pas en considération l'entièreté des besoins », a-t-elle souligné en point de presse, ajoutant qu'elle souhaitait « travailler en partenariat » dans le but de monter « un plan de travail très concret ».

M. Legault a dit pour sa part qu'il souhaitait créer une « zone d'innovation » dans l'est; aménager un tramway reliant la pointe de l'île au centre-ville; et faire en sorte que la rue Notre-Dame soit plus « ouverte sur le fleuve ».

Les deux élus ont rencontré les médias dans le hall de l'hôtel de ville, après une rencontre à huis clos. « On a eu une très belle rencontre, on a eu du fun, on a ri », a avoué d'entrée de jeu la mairesse.

Le nouveau premier ministre a aussi signé le livre d'or de l'hôtel de ville, dans lequel il a inscrit : « Merci pour l'invitation chère Valérie. Montréal que j'aime. Montréal qui a un grand potentiel! Vivre Montréal! »

Mais c'est d'abord au café de Mercanti, dans le Vieux-Montréal, que M. Legault et Mme Plante s'étaient d'abord donné rendez-vous, en matinée, pour marquer de manière plus informelle cette première réunion officielle entre la mairesse et le nouveau premier ministre, élu le 1er octobre dernier.

Une union forcée

Les deux politiciens s'étaient rencontrés pendant la campagne électorale pour échanger leur point de vue sur les enjeux touchant la métropole. M. Legault en avait profité pour promettre 2,6 milliards de dollars pour revitaliser l'est de Montréal.

Des divergences avaient toutefois émergé au sujet de la ligne rose, un projet cher au coeur de Valérie Plante.

La baisse du nombre d’immigrants reçus au Québec et la réduction du nombre d’élus à Montréal envisagées par François Legault avaient également poussé la mairesse à commenter publiquement ces deux dossiers pendant la campagne.

Après son élection, M. Legault a confié à Chantal Rouleau, une ancienne adversaire politique de la mairesse, le titre de ministre responsable de la métropole et de ministre délégué aux Transports. À la suite de cette nomination, Mme Plante s'est dite « convaincue » que la nouvelle ministre « travaillera de façon efficace » avec son administration.

Quelques jours plus tard, la mairesse annonçait la création d'un bureau de projet de la ligne rose. Depuis, le nouveau ministre d'État aux Transports, François Bonnardel, a réitéré deux fois plutôt qu'une que cette idée ne figurait pas parmi les priorités du gouvernement caquiste.

