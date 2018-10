Avec les informations de Boualem Hadjouti

La Chambre de commerce de Val-d'Or y participait par le biais du programme « Un emploi en sol québécois » de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Le programme, lancé l'an dernier, permet au réseau des chambres de commerce du Québec de soutenir les entreprises des régions qui font face à la pénurie de main-d'œuvre.

Notre objectif, c'est de vendre la région, inciter les gens à venir nous rencontrer. On nolise un avion le 29 novembre prochain, on va porter cette clientèle-là qui est formée, qualifiée avec un permis de travail qui est prêt à travailler et qui souvent veut changer de vie et relever de nouveaux défis et avoir une belle qualité de vie pour la famille. Notre objectif ultime, c'est de ramener une nouvelle population active pour répondre à notre réalité et notre défi de main-d'œuvre en région , explique la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis.

L'Abitibi-Témiscamingue est l'une des huit régions du Québec qui bénéficient du programme « Un emploi en sol québécois » de la FCCQ.