Réunis en séance extraordinaire vendredi midi, les élus de Sherbrooke ont adopté un programme de dépenses en immobilisation pour les trois prochaines années.

Nous déposons aujourd'hui un budget d'immobilisation que je qualifierai de visionnaire et d'audacieux, s'est félicité le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. Cependant, il tient compte de la capacité de payer des citoyens et citoyennes de la Ville de Sherbrooke.

Pour la première fois, l'adoption du budget d'immobilisation s'est faite séparément du budget des opérations, qui sera adopté plus tard en décembre.

Cette façon de faire nous permettra non seulement de voir venir à l'avance les investissements importants que nous devons faire dans nos infrastructures pour les prochaines années, mais elle nous permettra également de déposer des demandes de subventions plus tôt auprès des gouvernements provincial et fédéral , a fait valoir Steve Lussier.

Au total, ce seront 32 millions de dollars qui seront injectés dans l'entretien et la réfection du réseau routier d'ici 2021.

La réfection de ces infrastructures demeurera l'une des priorités du conseil municipal actuel. Il ne s'agit pas de dépenses, mais bien d'investissements , a insisté le maire de Sherbrooke.

Le prolongement du boul. René-Lévesque sera réalisé en 2019. La Ville a réservé un montant de 2,5 millions de dollars pour ce projet qui reliera le boul. Bourque à la rue Henri-Labonne.

On prévoit également urbaniser la route 220 dans le secteur Saint-Élie pour un montant 7,9 millions de dollars.

À lui seul, le Quartier Well Sud nécessitera des investissements de 40 millions de dollars. La construction du nouveau stationnement, prévue en 2020, coûtera 20 millions de dollars.

Le renouvellement et la réfection du réseau d'aqueduc et d'égout nécessiteront des investissements de près de 24 millions de dollars pour la même période.

Plusieurs parcs subiront des cures de jeunesse, dont la promenade de la Gorge, le Bois Beckett et le Plateau Sylvie-Daigle. La Ville investira plus d'un million de dollars pour se faire. Un nouveau parc devrait également voir le jour dans le secteur du boul. René-Lévesque. Montant prévu : près de 6 millions de dollars.

Huit piscines publiques seront rénovées ou transformées pour un montant de 3,2 millions de dollars. Les terrains de soccer des parcs Victoria et Central seront refaits pour 8,4 millions de dollars. Deux arénas, Ivan-Dugré et Rock-Forest, seront mises à niveau grâce à des investissements de 5 millions de dollars.

La Ville envisage également la construction d'un site de neige usée évaluée à 1,4 million de dollars. Aussi, l'Écocentre Rose-Cohen sera modifié afin d'intégrer les ICI (institutions, commerces, industries) pour un montant de 5 millions de dollars.

Des investissements seront faits à l'aéroport de Sherbrooke de l'ordre 600 000 $.

Finies les nouvelles murales

Selon les documents déposés au conseil municipal, aucune dépense n'est prévue pour de nouvelles murales. Destination Sherbrooke se veut toutefois rassurant. « On a eu des discussions avec la Ville. On nous a dit de faire nos projets avec nos surplus budgétaires. »

À l'heure actuelle, l'organisme paramunicipal a déclaré un surplus budgétaire de 830 000 $. Selon la coordonnatrice aux communications, Amélie Boissoneau, Destination Sherbrooke a, dans les cartons, des projets pour 3,3 millions de dollars. « Il reste au moins une murale de notre plan triennal. On veut améliorer l'expérience Muralis. Il y a aussi des rénovations à faire au Centre de foires et à la place Nikitotek. »

Le spectacle multimédia, le projet Parcours et la rénovation de la prison Winter seront sans doute mis sur la glace.

« Là où le tableau est plus sombre, c'est qu'il n'y aura aucun investissement récréotouristique, ce qu'on n'a pas vu depuis Cité des rivières en 2001 », a déploré le conseiller Rémi Demers.

Toutefois, on prévoit un budget de 970 000 $ pour le projet de Vague de surf.

