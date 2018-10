AVERTISSEMENT : Des mots utilisés dans ce texte pourraient heurter la sensibilité de certains lecteurs.

Un texte de Katrine Deniset

Enragée par ce nom commercial, l'Albertaine Rhiannon Babyn a traité l'entrepreneure de « salope blanche » (white bitch), et son compte a été mis en pause.

J'ai mal réagi. Mais il y a deux poids deux mesures. J'ai été bloquée pour ce que j'ai dit, mais elle, non. Rhiannon Babyn

Dans le dictionnaire Larousse, le mot squaw est défini comme suit : « Chez les Indiens de l'Amérique du Nord, femme mariée. » Dans les grands dictionnaires anglophones, le terme est décrit comme étant insultant.

La propriétaire se justifie

Sur son babillard Facebook, l'entrepreneure du Texas Brooke Adams a rédigé une publication pour défendre le nom de son entreprise.

Publication de Brooke Adams Je suis devenue victime d'un groupe de propagande haineuse qui est offusqué par le nom de ma boutique. J'ai mis énormément de temps à sélectionner ce nom pour m'assurer qu'il soit original. Il n'y a rien de mal avec les mots que j'ai choisis.

Les employés de l'entreprise se sont alliés à Mme Adams en publiant leurs comptes Facebook personnels #YouDamnSquaw en visant les femmes autochtones qui ont critiqué le nom de la boutique.

Ces comptes n'ont pas été retirés ni suspendus.

Facebook revoit ses règles linguistiques

Après la suspension de son compte, Rhiannon Babyn a demandé à Facebook de revoir ses lignes directrices quant à l'utilisation du terme « squaw » adopté par l'entreprise.

Dans une déclaration écrite publiée vendredi, Facebook a répondu qu'elle analysait la question.

« Quand quelqu'un signale un propos qui propage la haine sur nos pages, nous enquêtons. Nous consultons avec des groupes culturels et d'autres experts pour affiner notre politique qui créera un espace virtuel plus sûr. Ces conseils nous aident à évoluer et à déterminer si certains mots devraient être considérés comme haineux », a déclaré Facebook.

Le mot controversé au coeur de cette affaire est toutefois difficile à instaurer dans une politique, écrit Facebook, puisqu'il comprend des nuances. Aux États-Unis, par exemple, « Squaw » est aussi le nom d'une chaîne de montagnes.

Au Canada, au moins une douzaine de nom de lieux officlels contiennent le mot squaw, selon le site de toponymie de Ressources naturelles Canada.

Récemment, en Colombie-Britannique, une montagne autrefois appelée Squaw, près de Squamish, a repris son nom autochtone de Slahanay.

Facebook maintient que Rhiannon Babyn a reçu les conséquences adéquates pour avoir enfreint les règles.

Avec des informations de Sarah Rieger