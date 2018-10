Un texte de Véronique Prince, correspondante à l’Assemblée nationale

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) affirmait dans un communiqué de presse mercredi que « l’entente en vigueur ne prévoit aucune augmentation de la rémunération pour les médecins spécialistes jusqu’en 2023 ».

Le syndicat estime maintenant que 125 millions de dollars doivent être déboursés au début de l’an prochain. De cette enveloppe, 60 millions de dollars seraient prévus pour la rémunération des fonctions médico-administratives, soit le salaire des médecins qui assument également des tâches de direction, comme les chefs de départements.

Les 65 millions de dollars restants seraient prévus pour des mesures visant à améliorer l’accessibilité aux services spécialisés. Ces mesures, qui permettraient d’assurer une meilleure couverture dans les régions du Québec, concernent notamment le dossier médical électronique en cabinet, les consultations électroniques et la mise en place de comités de diagnostic et de traitement du cancer.

Depuis que le premier ministre François Legault a annoncé cette semaine que les nouvelles augmentations prévues dans l’entente seront placées en fiducie, la FMSQ se demande si cet argent, destiné aux soins, sera gelé. Le syndicat a fait part de ses inquiétudes à Radio-Canada, sans accorder d’entrevue.

Le Conseil du Trésor se veut rassurant

François Legault a confié au président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, le mandat de revoir la rémunération des médecins spécialistes. Photo : Radio-Canada

Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a sollicité une rencontre avec son équipe de négociation mardi prochain.

En attendant cette rencontre, son cabinet n’est pas en mesure de confirmer qu’un montant de 125 millions de dollars doit être versé au début de l’année 2019 et qu’une partie de cette enveloppe servira à améliorer l’accès aux services spécialisés.

Le cabinet ne peut pas non plus confirmer si cette enveloppe sera gelée. Le ministre Dubé doit d’abord déterminer avec les négociateurs quels versements sont prévus et à quelles fins ils sont déboursés.

On nous indique cependant que le gouvernement Legault sera sensible à la question de l’accessibilité aux soins et qu’il s’agira d’une préoccupation particulière au moment de déterminer quels montants d’argent seront placés en fiducie.

En entrevue sur les ondes de RDI matin jeudi, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, affirmait : « je ne suis pas capable de vous dire aujourd’hui de quel montant on parle, mais je pense qu’il faut regarder aussi l’aspect des services. C’est pour ça que je veux m’asseoir avec nos négociateurs et avec McCann ».