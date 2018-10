Pour son premier film américain, sorti vendredi au Québec, le Belge Félix van Groeningen aborde une histoire simple, mais intense. Un père mène une lutte désespérée alors que son fils, adolescent, est tombé dans l’enfer de drogues, notamment le crystal meth.

Plutôt que de verser dans le mélo hollywoodien, Un garçon extraordianaire fait preuve de pudeur et de distance sur un sujet assez dur. La critique Helen Faradji y voit un choix salutaire.

On nous fait assister à un gâchis, il n’y a pas de coupable, de fautif […] Il n’y a pas d’explication à cette tombée dans la drogue. Ça arrive et c’est terrible. Helen Faradji

« On sent que tout ça est un problème qui les dépasse et les ronge. […] C’est un film très fort », ajoute Helen Faradji. Cette même puissance fait dire à George Privent qu’il « est difficile de le recommander » le long métrage. Voir ce « jeune homme prix dans des sables mouvants pendant deux heures » ressemble presque à un test d’endurance pour le cinéphile.

Ce dernier estime également que le réalisme voulu par Félix van Groeningen impacte l’aspect artistique. Georges Privet évoque la monotonie inévitable de l’alternance de guérisons et de rechutes, celle qu’a vécue David Sheff. Son livre sur son combat pour sauver son fils a rencontré un énorme succès avant d’être adapté par Félix van Groeningen.

« Presque un documentaire »

Bien réalisé, Un garçon extraordinaire ne transcende toutefois pas son sujet au point de devenir une référence cinématographique à part entière, d’après Georges Privet. « C’est presque documentaire », avec une dimension pédagogique, indique-t-il.

Les deux critiques s’accordent pour porter aux nues le jeu des deux acteurs. « L’introspection va extraordinairement bien » à Steve Carrell, explique Helen Faradji. Face à lui, Timothée Chalamet compose un personnage tout en fragilité et perdition malgré des élans de vitalité propres à l’adolescence. « C’est impossible qu’il ne soit pas nommé aux Oscars l’année prochaine. Il pourrait même le gagner », affirme-t-elle. Réponse en début d’année 2019.