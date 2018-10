1. Peu de bandes riveraines conformes en milieu agricole

Panneau qui indique la présence d'une bande riveraine le long d'un cours d'eau en milieu agricole. Photo : Radio-Canada/Pier Gagné

Au Québec, la réglementation prévoyant que les agriculteurs doivent entretenir des bandes riveraines d'une largeur suffisante pour lutter contre la pollution agricole est peu respectée malgré son importance environnementale. Quelques municipalités imposent des amendes aux agriculteurs fautifs, mais l'opération suscite de la grogne.

Par Julie Vaillancourt, de l’émission La semaine verte

2. Quels pays sont les plus paisibles et les plus dangereux?

Un membre des Forces démocratiques syriennes, opposées au groupe armé État islamique, monte la garde en août 2017 à Rakka, en Syrie, pays le plus dangereux du monde d'après le classement de l'Indice de paix mondial. Photo : Reuters/Zohra Bensemra

Le Canada demeure l'un des pays les plus paisibles dans un monde où le niveau de sécurité globale tend à s'amoindrir. Il se trouve au sixième rang de l'Indice de paix mondial (IPM) 2018, produit par l'Institut pour l'économie et la paix, un groupe de réflexion indépendant basé à Sydney, en Australie. Un classement dominé par l'Islande et fermé par la Syrie.

Par Bernard Barbeau

3. Trois raisons de s’intéresser aux élections de mi-mandat

Des électeurs américains tiennent les lettres qui forment le mot « vote » devant la Maison-Blanche. Photo : Associated Press/Jacquelyn Martin

Aux États-Unis, les élections de mi-mandat auront lieu dans un peu moins de deux semaines. Ce scrutin, qui mobilise toujours moins les électeurs qu'une élection présidentielle, reste très important.

Par Raphaël Bouvier-Auclair

4. Le bras de fer entre la Pologne et l’Europe

À travers le smog, on aperçoit la basilique Sainte-Marie, à Cracovie, en Pologne. Photo : getty images/istockphoto/beezeephoto

La Pologne entretient une relation tendue avec l'Union européenne, notamment en matière d'environnement. Et si ce pays est ouvert à l'intégration économique, il se montre par contre très jaloux de sa souveraineté politique et culturelle.

Par Frank Desoer, de l'émission Désautels le dimanche

5. Andrés Fontecilla, le « jeune vieux » député de Québec solidaire qui a fui la dictature chilienne

Député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla est le porte-parole de Québec solidaire pour les dossiers d'immigration, d'interculturalisme et de logement. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

Après trois tentatives avortées, Andrés Fontecilla a fini par décrocher le poste de député de Laurier-Dorion, à Montréal. Fort de sa longue expérience au sein de Québec solidaire (QS), le natif du Chili qui a quitté son pays, avec ses parents, au plus fort de la dictature, tranche avec ces nouveaux visages et élus du parti de gauche. Un « rêve » désormais atteint.

Par Romain Schué, correspondant parlementaire à Québec

6. Des patins à l’Assemblée nationale, Isabelle Charest découvre « une pression différente »

Isabelle Charest est la nouvelle ministre déléguée à l'Éducation au sein du gouvernement majoritaire de François Legault. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

« Ça m'arrive d'avoir du mal à dormir », sourit Isabelle Charest. Nommée ministre déléguée à l'Éducation par François Legault, responsable également du sport, des loisirs et des saines habitudes de vie, la triple médaillée olympique de patinage de vitesse découvre dans l'exercice du pouvoir « une pression complètement différente » de son expérience sportive. Un nouveau « grand défi », pour l'athlète olympique.

Par Romain Schué, correspondant parlementaire à Québec

7. La couleur mauve, un indice de vie extraterrestre

Au même titre que le bleu et le vert, la couleur mauve est un indice de vie extraterrestre, estiment des chercheurs américains dans une étude Photo : iStock

Des astronomes utilisent la couleur reflétée par la surface d'une exoplanète pour évaluer ses chances d'abriter la vie. La teinte bleu pâle de la Terre est celle qui est la plus recherchée. Or, des scientifiques qui se sont penchés sur le lointain passé de notre planète suggèrent qu'une autre couleur, assez inhabituelle, pourrait être d'un grand intérêt.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. Un père actif fait des bébés en meilleure santé

Coureur à l'entraînement Photo : Radio-Canada

Une nouvelle étude suggère que le métabolisme de l'enfant à naître peut être influencé par le niveau d'activité physique de son père, et ce, longtemps avant sa naissance.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

9. Après la pollution industrielle, les algues toxiques contaminent le port de Hamilton

Le port de Hamilton est un des sites les plus contaminés en eaux canadiennes. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Depuis août, les habitants de Hamilton doivent éviter la baignade à la plage du Quai numéro 4 et au parc Bayfront à cause de la présence de cyanobactéries. Ces algues bleu-vert toxiques font désormais partie du paysage dans cette baie du lac Ontario, déjà contaminée par plus d'un siècle de rejets industriels et d'eaux usées.

Par Chantal Srivastava, de l’émission Les années lumière

10. L’avez-vous vu? Authai, l’éléphant roi des maths et un drone véritable Monsieur Muscle

L'éléphante Authai Photo : Université de Tokyo/Naoko Irie

On connaît la mémoire légendaire des éléphants, mais également, les pachydermes ne sont pas derniers de classe en mathématiques, et de petits drones sont capables de déplacer des objets 40 fois plus lourds qu'eux. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

