Ce genre d’exercice donne aux soldats l’occasion de mettre leur entraînement à l’épreuve en relevant des défis réels, explique le capitaine Jamie Tobin, un porte-parole des Forces armées canadiennes.

Une cinquantaine de militaires arrivent dans la province cette semaine. Leur tâche consiste à construire le camp, dans le parc Slemon, où résideront tous leurs collègues en novembre.

L’exercice confirme leur habileté à construire un camp pouvant accueillir 600 personnes, au cas où ils seraient appelés à faire ce travail quelque part dans le monde, indique Jamie Tobin.

Des centaines de militaires membres des forces régulières et de réserves de la base de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, vont se rendre à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils travailleront sur plusieurs projets, dont les suivants:

la rénovation du Club de garçons et filles de Summerside;

la construction d’une rampe pour fauteuils roulants à la Légion royale canadienne de Montague;

la construction d’un nouveau pont sur l’île de Lennox.

C’est en quelque sorte le fruit d’un partenariat avec la communauté, précise le capitaine Tobin. Les organismes participants fournissent le financement et les matériaux, et les Forces armées canadiennes fournissent la main-d’oeuvre et l’expertise nécessaire.

Les militaires de Gagetown effectuent cet exercice à l’extérieur de leur base pour la troisième année consécutive.

Le public aura l’occasion de visiter le camp temporaire du parc Slemon lors d’une activité porte ouverte, souligne le capitaine Tobin.

L’objectif des militaires est de réaliser 12 projets d’ici le 23 novembre. C’est un remerciement à l’Île-du-Prince-Édouard pour accueillir l’exercice et près de 500 soldats, conclut Jamie Tobin.

