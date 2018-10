Les travaux de la chaire de recherche en thanatologie forensique se feront au sein de la première installation extérieure de décomposition humaine en pays nordique, qui appartient à l’UQTR.

Shari Forbes a elle-même lancé en Australie la seule installation de décomposition humaine en dehors des États-Unis.

Le nouveau laboratoire extérieur de l’UQTR sera situé dans un endroit discret et sécurisé, dont l’emplacement demeure à confirmer.

Le programme de don de corps du Département d’anatomie de l’UQTR permettra aux nouvelles installations d’avoir accès à des cadavres humains.

Les recherches menées par Shari Forbes et ses collaborateurs permettront d’en savoir plus sur la façon dont les conditions environnementales et climatiques au Canada influencent la décomposition d’un cadavre humain.

Les résultats de ces études seront d’une grande utilité pour les policiers, notamment pour les enquêtes sur les homicides et les personnes disparues.

La nouvelle recherche de l’UQTR en thanatologie forensique sera financée par les gouvernements du Québec et d’Ottawa, ainsi que la Fondation de l’UQTR.