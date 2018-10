Un texte de Myriam Eddahia

Après un moment de silence à la mémoire de Gaétan Gervais, mort le week-end dernier, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, s’est adressée aux membres de l'AFO à l'ouverture du congrès vendredi.

Elle a d’abord souligné l’importance des communautés francophones en milieu minoritaire pour ensuite annoncer une proposition de modification au règlement sur les langues officielles.

Le plan permettrait d’avoir plus de services bilingues en 2021.

Principales modifications proposées :

Plus de 600 nouveaux bureaux gouvernementaux seront désignés bilingues, ce qui augmentera le pourcentage de points de service fédéraux bilingues, le faisant passer de 34 % à près de 40 %.

Les changements donneront accès pour la première fois à plus de 100 000 Canadiens vivant à l'extérieur des grands centres urbains à un bureau de Service Canada dans la langue officielle de leur choix.

La désignation bilingue de certains bureaux qui dépendent de la proportion de la population locale de langue officielle en situation minoritaire (seuil de 5 %) sera protégée.

La communauté franco-ontarienne est bien vivante. J’ai eu la chance de la découvrir au cours de mon mandat. On peut en être fière. Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carol Jolin, a dit vouloir continuer de discuter d’enjeux et de dossiers prioritaires pour les collectivités francophones de l’Ontario comme l’accès aux services en français et l’éducation.

Pour le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, le thème Innovons ensemble du congrès illustre bien les progrès réalisés par les communautés francophones en milieu minoritaire. C’est en investissant dans l’avenir, dans les jeunes et dans les communautés que nous assurerons la pérennité et la vitalité des langues officielles au Canada , a-t-il dit.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Une occasion de réseautage

Ce congrès annuel est aussi l’occasion pour différents membres de la communauté francophone ontarienne de se rencontrer.

Le congrès représente d’abord une occasion de réseautage. Il y a plein d’ateliers donc on apprend toujours des nouvelles stratégies et comment fonctionner ensemble. Ça permet aussi de bâtir des partenariats , a dit Patrick Bizindavyi, agent des communications du Centre francophone de Toronto.

Patrick-Bizindavyi, agent des communications du Centre francophone de Toronto Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

En plus des différents ateliers offerts sur le financement gouvernemental, l’intérêt politique de la francophonie de l’Ontario ou encore l’immigration francophone, des sessions plénières sont aussi organisées sur des thèmes comme la diversité de la francophonie et de la francophilie et le développement économique communautaire.

Dimanche, les membres de l’AFO doivent aussi élire leur président alors que le premier mandat de deux ans de Carol Jolin qui avait été élu par acclamation en octobre 2016 se termine.

Comme le veut la tradition, un gala et une remise des prix de reconnaissance sont également prévus samedi pour saluer le travail de certains membres de la communauté.