Bibliothèque Pierre-Georges-Roy, 7 rue Monseigneur-Gosselin, Lévis

Installée dans une ancienne chapelle construite en 1896, la bibliothèque Pierre-Georges-Roy du Vieux-Lévis inaugurée en 1996 est empreinte d'une atmosphère particulière alliant animation et sérénité propre aux lieux de cultes. Transformée au coût de 4,5 millions de dollars, l'ancienne chapelle est aujourd'hui la bibliothèque phare du réseau de Lévis avec ses 10 000 abonnés, explique Guy Rodrigue, conseiller en gestion des communications à Lévis. Les Lévisiens petits et grands s'y retrouvent pour emprunter livres et autres documents ou encore travailler, participer aux heures du conte, rencontrer des auteurs ou assister à des conférences et formations technologiques. La bibliothèque a été nommée en hommage au premier archiviste du Québec.

Bibliothèque Alain-Grandbois, 160 rue Jean-Juneau, Saint-Augustin-de-Desmaures

La bibliothèque de Saint-Augustin-de-Desmaures, nommée en l’honneur de l'écrivain québécois Alain Grandbois, a fêté ses 25 ans l'an dernier. Le lieu, qui a subi quelques rénovations au cours des années, compte quelque 11 100 abonnés fréquentant ses espaces de travail et de lecture, sa section pour adolescents avec BD et jeux vidéo ou encore celle pour tout-petits, détaille Caroline Arpin, coordonnatrice à la culture à la bibliothèque. Conférences, concerts et ateliers sont offerts dans les lieux qui comptent plus de 60 000 documents, dont une collection documentaire bonifiée au rythme de l'accroissement de la population du secteur.

Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, 7950, 1re Avenue, Québec

La bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, agrandie en 2007, est bien intégrée dans l'environnement historique du Trait-Carré avec son toit végétal rappelant les anciennes maisons de ferme du secteur. Elle est l'une des plus populaires du réseau de Québec, mentionne Mylène Gauthier, directrice de projets à la bibliothèque de Québec. Pionnière dans l'animation jeunesse et l'accueil des groupes scolaires, elle est par ailleurs l'une des deux seules du réseau à offrir un Médialab, un espace de création numérique. On peut aussi s'y installer lors des saisons plus mornes pour y faire de la luminothérapie. Les lieux seront revus en 2019 afin de créer davantage d'espaces de collaboration de vie et de travail.

Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, Québec

Avec sa toiture métallisée chatoyante, la bibliothèque Monique-Corriveau aménagée dans l'église construite par Jean-Marie Roy a permis de redonner ses lettres de noblesse au bâtiment du patrimoine moderne qui avait été à l'abandon. Premier projet plus audacieux des nouvelles bibliothèques de Québec, elle abrite plusieurs espaces destinés aux différents utilisateurs. La ludothèque en plein coeur du secteur jeunesse, un petit jardin de lecture, un espace lab s'offrent aux usagers qui peuvent profiter des services de différents partenaires d'animation. Le lieu qui s'éloigne des bibliothèques traditionnelles semble plaire. La fréquentation y a plus que doublé depuis les travaux de rénovation.

La Maison de la littérature, 40, rue Saint-Stanislas, Québec

Établie dans une ancienne église de style néogothique, la Maison de la littérature abrite le fonds de l'imaginaire québécois avec plus de 20 000 titres québécois identifiés par une étiquette bleue. Bibliothèque de quartier dans le Vieux-Québec, l'endroit inauguré en 2015 amalgame bibliothèque publique et espaces de création littéraire sous toutes ses formes : spectacles, résidence d'écrivain, création BD et multimédia. Près de 200 activités se tiennent annuellement dans les lieux immaculés. Succès d'architecture, la Maison de la littérature a été nommée, « la bibliothèque la plus "instagrammable" du Québec », évoque Mme Gauthier. La Maison de la littérature participe certainement à la reconnaissance de Québec comme ville de littérature de l'UNESCO.

La bibliothèque Félix-Leclerc, 1465, rue de l’Innovation. Québec

Dans le quartier de Val-Bélair où la moyenne d'âge est la plus jeune de la ville, la bibliothèque Félix-Leclerc située à côté d'un parc et d'installations de loisirs est « bien placée en plein coeur des services publics ». Beaucoup de familles la fréquentent, de même que les élèves et le personnel de l'école attenante. Car les élèves peuvent se rendre sans mettre le nez dehors dans cette bibliothèque reliée à leur école par un corridor. Rénovée en 2008, la bibliothèque Félix-Leclerc est notamment dotée d'un espace de création numérique Médialab. Les élèves ont pu y réaliser des projets de réalité augmentée, réalité virtuelle et de création de jeux vidéo en collaboration avec leurs professeurs.

Bibliothèque Aliette-Marchand, 243 Boulevard Pierre-Bertrand, Québec

La bibliothèque Aliette-Marchand est intégrée aux bureaux de l'arrondissement des Rivières. Nommé en l'honneur de soeur Marchand, qui avait à l'époque amassé une collection de livres privés dans l'ancienne ville de Vanier, l'endroit rénové en 2003 est petit, mais chaleureux. Les usagers viennent se réchauffer près du foyer apprécié lors de la saison froide. « Il faut l'allumer parce qu'on se le fait dire quand on ne l'allume pas! », souligne en riant Mme Gauthier. Faite en hauteur avec une petite salle d'animation et d'expositions, la bibliothèque est au coeur de la vie de quartier dans le centre civique et près du centre communautaire.

Bibliothèque Charles H. Blais, 1445, avenue Maguire, Québec

L'ancien hôtel de ville de Sillery a été transformé en bibliothèque en 2004. Sur la rue commerçante Maguire, la bibliothèque y dessert une population attachée à sa vie de quartier. Le lieu participe d'ailleurs à l'animation du secteur avec une programmation à l'intérieur, mais sur la rue aussi l'été avec son cinéma en plein air et ses boîtes à livres sur la place publique aménagée devant la bibliothèque. À l'intérieur, le bâtiment sur deux étages a conservé la fenestration d'origine. Le secteur jeunesse y est apprécié des tout-petits qui prennent aussi plaisir à jeter un oeil à la caserne de pompiers qui jouxte la bibliothèque.

Bibliothèque Claire-Martin, 755, rue Saint-Jean, Québec

Bijou d'architecture dans l'ancienne église St Matthew, la bibliothèque Claire-Martin attire les citoyens de même que les touristes de passage avec son mobilier liturgique et la richesse de ses vitraux. Récemment rénovée, la bibliothèque renommée en l'honneur de l'auteure Claire Martin a acquis une allure conviviale et moderne. Le lieu redonne aussi accès aux éléments patrimoniaux de l'ancienne église, dont on aperçoit dès le premier coup d'oeil l'allée centrale et le choeur où les usagers peuvent s'installer pour lire. Une niche de lecture accueille aussi les plus petits lecteurs. Le lieu jouit d'une bonne fréquentation dans le quartier central de Québec. « Le quartier Saint-Jean-Baptiste, les gens l'ont tatoué sur le coeur et la bibliothèque aussi! », dit Mme Gauthier.

Bibliothèque Gabrielle-Roy, 350, rue Saint-Joseph Est. Québec

Bibliothèque centrale, la plus grande bibliothèque du réseau de Québec a marqué son temps lors de son inauguration il y a 35 ans, rappelle Mme Gauthier. Dédiée à la transmission du savoir sous toutes ses formes, la bibliothèque Gabrielle-Roy était la première à y intégrer des ordinateurs et à s'inscrire comme milieu de vie. Situé au centre-ville de Québec, l'édifice sur trois étages regroupe une concentration d'expertises et de services. Il possède en outre une artothèque permettant le prêt d'oeuvres d'art. Le lieu, qui a toutefois pris de l'âge, fait l'objet d'un grand projet de rénovation pour 2021. La nouvelle bibliothèque sera aménagée par thématiques : voyage, nature, technologie, cuisine afin de faire découvrir les collections autrement. La bibliothèque Gabrielle-Roy enregistre quelque 600 000 entrées par année et prévoit atteindre le million avec ses installations modernes à venir.