L’ancien chef de la Première Nation de Grassy Narrows est mort le 11 octobre dernier à l’âge de 66 ans. La famille et les amis de Steve Fobister croient qu’il est mort des suites d’un empoisonnement au mercure. Il avait consommé du poisson de la rivière Wabigoon-English contaminée.

Ils demandent aux gouvernements de l’Ontario et du Canada de confirmer que c’est bien le cas.

L’ancien chef Fobister s’est battu durant une quarantaine d’années afin de faire reconnaître d’abord que les étranges symptômes de sa communauté étaient dus à la contamination des cours d’eau de sa région.

Il a aussi demandé de l’aide pour les personnes qui avaient été empoisonnées par le mercure.