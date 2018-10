« Ma demande est que tous les responsables impliqués dans cette barbarie, du plus bas au plus haut niveau, soient punis et traduits en justice », a déclaré Hatice Cengiz vendredi à la chaîne turque Habertürk.

M. Khashoggi, qui critiquait la monarchie saoudienne dans des chroniques publiées par le Washington Post, est mort après s’être rendu au consulat saoudien pour obtenir un document lui permettant d'épouser Mme Cengiz.

C'est cette dernière qui, inquiète de ne pas le voir sortir de la représentation diplomatique devant laquelle elle attendait, a alerté les autorités turques, déclenchant ce qui est devenu une crise diplomatique d’envergure internationale.

Je me suis mise à trembler de tout mon corps quand j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Tout à coup, une peur immense s'est abattue sur moi. Hatice Cengiz

Selon Mme Cengiz, Jamal Khashoggi craignait bel et bien que sa visite au consulat ne donne lieu à des tensions, mais ne pensait pas que les autorités saoudiennes cherchent à l’interroger, voire à l’arrêter.

Il avait d’ailleurs été bien reçu lors d’une première visite au même consulat, le 28 septembre, affirme-t-elle.

« Il croyait que la Turquie était un pays sûr »

Mme Cengiz affirme que le consulat ne l’a pas autorisé à entrer avec son fiancé le 2 octobre. Lorsqu'elle a constaté qu'il n'en sortait pas, elle a appelé l'accueil du consulat. « On m'a répondu qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur », relate-t-elle.

C'est à ce moment qu'elle a suivi un conseil que lui avait déjà donné M. Khashoggi : en cas de problème, contacte Yasin Aktay, conseiller du président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Son réseau local en Turquie était très bon, comme vous le savez, tout comme son réseau politique », a-t-elle souligné. « Il croyait que la Turquie était un pays sûr, que s’il devait être détenu ou interrogé, ce serait résolu rapidement. »

Je suis dans une noirceur que je ne peux exprimer. [...] Jamais une telle chose ne m’avait traversé l’esprit. Hatice Cengiz

Hatice Cengiz affirme par ailleurs que personne au sein de la monarchie saoudienne ne l’a contactée pour lui offrir des condoléances.

Elle a toutefois parlé au secrétaire d’État américain Mike Pompeo, qui l’a appelée pour discuter de l’affaire. Elle dit lui avoir demandé s’il avait une quelconque nouvelle pouvant la rendre heureuse. « Mais il a dit qu’il n’en avait pas », a-t-elle expliqué.

Le fils de Khashoggi aux États-Unis

Le fils de Jamal Khashoggi a pour sa part quitté l'Arabie saoudite et est arrivé jeudi à Washington, selon des médias américains, qui citent des sources proches de sa famille.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a offert mardi ses condoléances au fils de la victime, Salah Khashoggi. Ce dernier a quitté le pays peu après. Photo : La Presse canadienne/Saudi Press Agency

Selon ces sources, le jeune homme a la citoyenneté américaine et saoudienne, mais la monarchie saoudienne lui interdisait de quitter le pays.

Un porte-parole du département d'État américain, Robert Palladino, a affirmé hier que Washington était « heureux » qu'il ait pu quitter l'Arabie saoudite.

Selon lui, Mike Pompeo avait « clairement » indiqué aux autorités saoudiennes que les États-Unis souhaitaient qu'il soit libre de quitter le pays.

Salah Khashoggi est apparu en public une première fois mardi, lorsqu'il a reçu les condoléances du roi Salmane et de son fils, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, considéré comme le véritable homme fort du royaume.

Celui que l'on appelle MBS est au coeur de la tourmente dans cette affaire, dans la mesure où plusieurs des principaux suspects dans l'assassinat de Jamal Khashoggi gravitaient dans son entourage immédiat, selon des médias turcs et américains.

Plus de détails à venir.