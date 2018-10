Le débat qui a précédé le référendum du 24 octobre a illustré à nouveau les problèmes de sécurité et d'accessibilité à la partie souterraine de Portage et Main. L'état général de l'intersection sous le sol comme en surface a été mis en cause, notamment l'état des barricades, des trottoirs, des escaliers et des points d'entrée.

Selon le directeur de l'immobilier et du développement à la Ville de Winnipeg, John Kiernan, le référendum organisé lors des élections municipales a été l'occasion de porter un nouveau regard sur la célèbre intersection fermée aux piétons depuis 1979.

Soixante-cinq pour cent des Winnipégois interrogés à travers la question référendaire ont décidé de maintenir sa fermeture.

John Kiernan et son département ont maintenant pour tâche de modifier un appel d'offres concernant l'aménagement de l'intersection en surface. Ce processus avait été suspendu en juillet en raison du référendum.

M. Kiernan dit que l'appel d'offres sera modifié de façon à supprimer tous les projets prévoyant d'autoriser les piétons à traverser l'intersection en surface.

Il n'y aura pas de passages pour piétons à l'heure actuelle, mais il faut planifier les 40 prochaines années, selon John Kiernan, le directeur de l'immobilier et du développement à la Ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada/Cliff Simpson

La Ville envisage de dépenser près de 2 millions de dollars pour le réaménagement dans le domaine de la sécurité et de l'accessibilité, ainsi que d'autres travaux de rénovation.

L'administration municipale prévoit par ailleurs de dépenser 1,5 million de dollars supplémentaires pour des travaux menés sous le sol afin de réparer le plafond qui a des fissures.

« Les électeurs pensaient que le débat sur Portage et Main est terminé parce que les gens ont voté contre la réouverture lors du référendum. Je suis désolé, mais ce ne sera pas le cas », indique le conseiller municipal de Saint-James, Scott Gillingham. Ce dernier a siégé au comité des finances de la Ville avant de se représenter aux élections et de conserver son siège.

« Il faudra faire faire beaucoup de travaux sur cette intersection », résume-t-il.

Le coût précis des travaux n'est pas encore connu, même si la transformation de l'intersection en carrefour piétonnier a été abandonnée.

Selon John Kiernan, la Ville a la possibilité de réaménager les entrées du passage souterrain, à la fois pour améliorer son apparence esthétique et pour rendre les lieux plus sûrs et plus accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Un plan pour les 40 ans années à venir

« Nous voulons travailler avec les propriétaires pour obtenir un meilleur accès [au passage souterrain] à travers leurs bâtiments », indique le conseiller municipal Scott Gillingham. Selon lui, les entrées qui ressemblent aujourd'hui à des bunkers pourraient être remplacées.

« Nous savons que nous devons faire les choses différemment à cette intersection. Si ces entrées sont démolies, nous n'avons pas besoin et nous ne voulons pas les remplacer par quelque chose qui soit identique », précise M. Gilligham.

Cela pourrait signifier que les barricades qui bordent le carrefour seraient retirées et remplacées par une autre forme de barrière qui ne serait pas en béton.

« Est-ce que ce seront des bornes? Est-ce que ce seront des balustrades? Est-ce que ce sera une structure avec un accès facile et qui n'obstruera pas la vue? s'interroge-t-il. Nous pensons qu'il existe de meilleures solutions que celles que nous avons aujourd'hui. »

Malgré tout, le directeur de l'immobilier et du développement à la Ville de Winnipeg affirme que la Ville avait la possibilité de transformer le visage de Portage et Main.

« Il n'y aura pas de passages pour piétons à l'heure actuelle, mais nous devons prévoir ce qui arrivera les 40 prochaines années. Ça demeure une intersection emblématique », conclut-il.