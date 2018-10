Alors que de plus en plus d'églises sont menacées de fermeture, quelles solutions peuvent permettre de préserver ces bâtiments historiques? C'est entre autres pour répondre à cette question que s'est tenu vendredi à Grande-Rivière le Colloque régional du patrimoine religieux en Gaspésie et aux Îles, sous le thème « Le statu quo n'est plus possible ».