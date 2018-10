Selon ce protocole, les employés et les étudiants sont priés d’appeler la sécurité sur le campus pour toute situation d’urgence. Ce sont les gardiens de sécurité qui composeront ensuite le 911, si nécessaire.

Or, après la mort d’un homme le 17 octobre lors d’un examen de mi-session d’archéologie, certains étudiants expriment leurs doutes quant à l’efficacité de cette mesure.

Cathi-Lee Williams, 25 ans, affirme avoir vu l’homme, assis dans une rangée voisine, se convulser légèrement, et l’avoir entendu respirer difficilement.

Un chargé de cours lui a ensuite tapoté l’épaule, explique-t-elle, mais sans obtenir de réponse.

C’est alors qu’un aide enseignant a appelé la sécurité et que les étudiants ont dû quitter la salle de classe.

Selon une étudiante assise à trois sièges de l’homme, Lynn Tran, la sécurité a dû être appelée deux fois avant que quelqu’un n’arrive.

« Tout a été assez mal géré », déclare-t-elle.

Le protocole est efficace, selon SFU

D’après SFU, l’équipe de sécurité du campus a appelé le 911, signalant un arrêt cardiaque, et est arrivée dans la salle de classe six minutes après avoir reçu l’appel de l’aide enseignant.

En attendant les secours, l'équipe de sécurité a effectué des manoeuvres de réanimation cardio-respiratoire et utilisé un défibrillateur, mais cela n’a pas sauvé l’homme.

Les étudiants disent ne pas avoir appelé le 911 parce qu’on leur a dit que la façon de faire était d’appeler la sécurité, ce qui avait déjà été fait. Ils ont terminé leur examen dans une autre salle.

Le vice-recteur et vice-président associé aux étudiants et à l’international, Tim Rahilly, estime que le protocole de l'université est une démarche efficace lorsqu’il y a une urgence, Il ajoute que les équipes de sécurité peuvent arriver plus vite que les services d’urgence, en raison de la taille du campus,

Appeler le 911 quand même

Mais le Service des urgences en santé de la Colombie-Britannique (BCEHS) encourage les gens à appeler le 911. Les téléphonistes peuvent donner des instructions vitales au téléphone, en attendant que l’aide arrive.

L’organisme indique avoir une procédure stricte lorsqu’il fait affaire avec SFU.

Quand l’un des téléphonistes reçoit un appel, un autre contacte la sécurité de l’université. Ensemble, ils déterminent un lieu de rencontre à partir duquel les ambulanciers se font escorter par la sécurité, explique un porte-parole de BCEHS.

Mais SFU maintient que la démarche la plus rapide est d’appeler la sécurité, qui peut ensuite coordonner l’intervention.

Le vice-président aux relations externes de l’Association des étudiants de SFU, Jasdeep Gill, estime que le protocole fonctionne seulement si la sécurité répond immédiatement : « Si la sécurité ne décroche pas le téléphone tout de suite, l’urgence peut se transformer en quelque chose d’encore plus important. »

Avec des informations de Tina Lovgreen, CBC News