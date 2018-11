Né d’une mère acadienne néo-écossaise et d’un père franco-manitobain, Guyaume Boulianne construit ses premiers souvenirs au Petit-Ruisseau. Il « garroche ses mains dans le bleu du ciel et huche "C’est l’été!" Apparemment, c’était rinque le printemps. » Musicien de formation, il aime écrire.

Les premières lignes de Nâ



Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Une sorte d’épopée historique maquillée en roadtrip. On embarque dans ce voyage d’humour et de sarcasme. Ici, on parle d’acadjonne, dialecte de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse (à ne pas confondre avec le chiac). Une voix qui surprend par l’efficacité de son enracinement dans une ruralité assumée. "Que la mer ira/ aimer la dune/ deux fois par jour" : simple, mais beau. »

Sébastien Bérubé, membre du comité de sélection 2018

« À première vue composée en français de la baie Sainte-Marie, fait de savoureux régionalismes et d’idiomes gouailleurs, cette suite de poèmes est la plus singulière qu’il m’ait été donné à lire parmi les propositions soumises. La suite est constituée comme un chapelet de prières géopoétiques apprises par cœur; sorte de "carte de Tendre" acadienne. Quelques mots suffisent pour esquisser un portrait intimiste de chaque bourgade. Ainsi parfois le vers s’éclipse-t-il au profit d’un style télégraphique qui fait l’inventaire, par exemple, des commerces du coin, dans une écriture décomplexée. Ce sont des poèmes d’une simplicité désarmante, à entendre comme une race vocale irréductible. Dates, légendes, citations, descriptifs, blagues, dialectes; tout ce qui fait et défait, dit et dédit un poème se voit ici rehaussé de pointes d’humour qui méritent toute l’attention du jury. »

Annie Lafleur, membre du comité de sélection 2018