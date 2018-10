Janick Murray-Hall, un résident de Québec, s'adresse à la Cour supérieure afin de faire invalider deux articles de la loi qui interdisent la culture de plants de cannabis à domicile.

Le citoyen fait valoir que le Québec n’est pas en mesure d’interdire la culture à domicile puisque la loi fédérale permet de faire pousser jusqu'à quatre plants.

Selon lui, les dispositions de la loi fédérale ont préséance sur celles de la loi provinciale.

La requête touche les articles 5 et 10 Il est interdit d'avoir en sa possession une plante de cannabis.

Il est interdit de faire la culture du cannabis à des fins personnelles.

Contradiction nette?

Son avocat, Me Julien Fortier explique qu'il faudra démontrer « qu'il y a une contradiction entre la loi provinciale et la loi fédérale ».

« S'il y a une contradiction nette, à ce moment-là, la loi fédérale a prépondérance sur la loi provinciale », ajoute-t-il.

Son client juge également que la question de la culture relève du droit criminel, qui est de compétence fédérale.

« Le législateur provincial pose une entrave inacceptable au coeur de la compétence fédérale exclusive à l'égard du droit criminel », peut-on lire dans le document de cour.

Avec cette requête, le demandeur veut pouvoir cultiver du cannabis à domicile et participer au débat public. Me Fortier affirme que le processus pourrait prendre un certain temps.