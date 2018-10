La mesure aidera les travailleurs à faibles revenus, souligne le ministre de la Main-d’œuvre et des Études supérieures, Sonny Gallant.

La hausse appuiera ceux et celles qui en ont le plus besoin, mettra plus d’argent dans les poches des Insulaires et stimulera l’économie provinciale , affirme Sonny Gallant.

L’augmentation réjouit Carl Pursey, président de la Fédération du travail de l’Île-du-Prince-Édouard. Le nouveau taux du salaire minimum aidera beaucoup d’Insulaires , dit-il.

Le Conseil des normes d’emploi, qui examine le taux du salaire minimum chaque année, a recommandé l’augmentation en raison de la vigueur de l’économie dans la province et des commentaires reçus du public lors d’un exercice de consultation.

Inquiétude chez les gens d’affaires

La Chambre de commerce de la région de Charlottetown se demande comment les petites entreprises, particulièrement les détaillants et les restaurants, pourront absorber cette hausse alors que leur marge de profit est très mince.

Lorsqu’un entrepreneur voit ses coûts augmenter, il peut soit les absorber à même ses profits ou les équilibrer en augmentant ses prix, explique la PDG de la Chambre de commerce, Penny Walsh-McGuire. Si ni l’une ni l’autre de ces solutions sont envisageables, ajoute-t-elle, l’entrepreneur peut se résigner à réduire le nombre d’heures de travail de ses employés ou à travailler plus longtemps lui-même.

Le gouvernement dispose d’autres moyens pour aider les travailleurs à faibles revenus, ajoute la Chambre de commerce. Elle lui conseille d’augmenter l’exemption personnelle de base des contribuables pour atteindre la moyenne des provinces canadiennes, et de l’indexer au coût de la vie.