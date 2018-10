Les autorités grecques affirment que la secousse s'est produite vers 2 h, heure locale, à une profondeur de seulement cinq kilomètres.

Le tremblement de terre a été ressenti à travers l'ouest de la Grèce, à Athènes, dans l'ouest des Balkans, et même jusqu'en Libye et en Italie.

Plusieurs résidents ont été contraints de passer la nuit dans leur voiture et le port principal de Zante a été endommagé.

Plus de 35 répliques avaient été enregistrées à 8 h, heure locale, soit environ six heures après la secousse. Dix d'entre elles avaient une magnitude de plus de 4, dont une qui a été mesurée à 5,1.

On rapporte des pannes de courant dans la capitale de l'île, qui se nomme également Zante, et ailleurs. Le maire de Zante a fait état de quelques maisons endommagées.

Les secouristes ont commencé à visiter les villages de l'île, où on retrouve souvent des immeubles plus anciens.

Une église s'est partiellement effondrée dans la ville de Pyrgos, dans le sud du Péloponnèse, faisant deux blessés légers.

Les autorités géologiques américaines ont mesuré la magnitude du séisme à 6,8 et affirment qu'il s'est produit à 14 kilomètres sous la surface. L'épicentre se trouvait à 33 kilomètres au sud-ouest de la ville de Mouzaki.