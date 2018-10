Cette compétition internationale est présentée chaque année dans une ville canadienne différente.

Après une contre-performance lors de l’exécution de leur programme long à Salt Lake City en septembre, le couple tentera d’y démontrer qu'ils ont leur place sur l'échiquier des meilleurs couples au monde.

Après la contre-performance qu’on a eue à Salt Lake City, puis tout le travail qu’on a mis depuis ce temps-là, on veut juste montrer qu’on est forts et qu’on s’est bien entraînés. Camille Ruest, patineuse artistique

La patineuse affirme qu’elle et son partenaire ont augmenté l’entraînement dans les trois dernières semaines.

On a mis plus de temps au gym, plus de temps sur la glace. Je dirais qu’on se sent au top de notre forme physique , raconte-t-elle.

Camille Ruest et son partenaire Andrew Wolfe (Archives) Photo : Radio-Canada

Elle avoue se préparer également mentalement pour l’exécution de leur programme long à Laval.

C’est aussi un effort mental supérieur. Il faut rester concentré pendant 4 minutes 10 [secondes]. Camille Ruest, patineuse artistique

À titre comparatif, un programme court est d’une durée de 2 min et 50 s.

La Rimouskoise dit se sentir prête à se surpasser cette fin de semaine.

On se sent plus en contrôle de nos affaires. On se sent prêts , conclut-elle.

D’après les informations de René Lévesque