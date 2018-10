Douze logements dont le loyer est d'environ 450 $ par mois sont recherchés. Ces appartements sont destinés à des personnes seules ou à des couples. Les propriétaires qui en auraient de disponibles doivent communiquer avec l'Office d'habitation de Magog.

Présentement, la majorité des sinistrés sont hébergés chez de la famille ou par d'autres ressources relais.

À noter qu'il n'y a plus de besoins pour des meubles ou des vêtements.

Soirée de financement

La Chambre de commerce et d'industrie Magog-Orford tenait une activité de lancement de saison jeudi soir. Les profits de l'événement ont été versés aux commerçants sinistrés de l'incendie. À l'heure actuelle, il y a un stress émotif quand même de gérer les assurances, de gérer le tracas, de se relocaliser rapidement. Tous les commerçants nous ont dit que c'était leur priorité pour offrir des emplois stables à leurs employés , soutient la présidente de l'organisme, Louise Côté.

Ce soir, on veut les aider financièrement, mais pas seulement financièrement. On veut inviter la communauté d'affaires à être à l'écoute de leurs besoins et à leur offrir du support quand ils repartiront. Que ce soit de la promotion ou des stratégies de développement. On veut mobiliser la communauté d'affaires au complet dans la région de Magog , dit-elle.

Une autre activité de financement aura lieu le 7 novembre prochain pour soutenir les commerçants. C'est une soirée qui sera présentée au Théâtre Magog et qui sera animée par Jessica Harnois, la sommelière reconnue. On attend 200 personnes. On espère recueillir 12 000 $.

La Chambre de commerce a également lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme Gofundme. Un peu plus de 1000 $ ont été amassés jusqu'à maintenant.