À l'origine, le conseil municipal devait approuver le contrat de 3,3 milliards de dollars pour la phase 2 du train léger sur rail d'Ottawa le printemps dernier, mais en mars de cette année, les soumissionnaires ont demandé plus de temps pour se préparer.

La Ville devait approuver ce contrat entre octobre et la fin de cette année.

Étant donné que moins de 75 % des anciens conseillers reviennent pour le prochain mandat, le conseil actuel n'est pas autorisé à approuver le contrat, car ce conseil est désormais dans ce que la législation municipale appelle la période de canard boiteux et il ne peut approuver quoi que ce soit d'une valeur supérieure à 50 000 $.

Lundi dernier, sept nouveaux conseillers ont été élus, ce qui veut dire que seuls 70,8 % des 24 membres du conseil reviennent.

Bien que le nouveau conseil siégera pour la première fois le 1er décembre, il reste trop de questions à l’ordre du jour pour traiter le contrat d’extension du train léger avant la fin de l’année, a déclaré Chris Swail, directeur de la planification d’O-Train.

Au lieu de cela, le contrat devrait être présenté au nouveau conseil début 2019, soit fin janvier, soit début février.

M. Swail a déclaré que la dernière entrave à la signature du contrat ne devrait pas retarder le début du projet, prévu pour l'été prochain.

La phase 2 va prolonger la phase 1 à l'est de la Station Blair jusqu'au Chemin Trim, à l'ouest du Pré Tunney jusqu'au Chemin Moodie et plus au sud jusqu'à l'aéroport d'Ottawa.