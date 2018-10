Un texte de Patrick Henri

Le premier séjour à domicile des Oilers se termine comme il avait commencé, avec une victoire.

En quatre rencontres face à Boston, Nashville, Pittsburgh et Washington, les Oilers ont conservé une fiche de 2-1-1.

Nous avons bien joué lors des quatre matchs. Contre Pittsburgh (défaite de 6-5 en prolongation) la victoire aurait pu aller d’un côté comme de l’autre et contre Nashville (défaite de 3-0) nous avons été dans la partie jusqu’à la fin. Ryan Nugent-Hopkins, Oilers

Ryan Nugent-Hopkin, qui a marqué un but en plus d’offrir un cadeau à Connor McDavid, afin qu’il inscrive le quatrième but, dans un filet désert, est d’autant plus fier que les quatre équipes qui ont visité Edmonton dans les derniers jours ont toutes amassé 100 points ou plus la saison dernière.

Un premier but pour Evan Bouchard

Le défenseur Evan Bouchard a marqué son premier but en carrière dans la victoire des Oilers face aux Capitals. Photo : usa today sports/USA Today Sports

Utilisé à la pointe au sein de la deuxième unité en avantage numérique, Evan Bouchard a finalement fait la preuve de son talent offensif.

Son premier but en carrière a été inscrit sur un puissant lancer, seulement trois secondes avant la fin d’une punition aux Capitals.

Celui qui a inscrit 87 points dont 25 buts, en 67 rencontres, avec les Knights de London la saison dernière, était soulagé d’enfin avoir pu toucher la cible.

Je n’ai pas vu la rondelle entrer dans le filet, mais quand j’ai vu les autres célébrer, je savais que j’avais marqué. Evan Bouchard, Oilers

Le défenseur, sélectionné au premier tour par les Oilers au plus récent repêchage amateur (10e au total), disputait un septième match dans la LNH.

L’entraîneur-chef Todd McLellan a mentionné après la rencontre qu’une décision sur son avenir n’avait pas encore été prise.

La journée de rêve se poursuit.

Avec un troisième but en deux matchs, Alex Chiasson termine ce qui a été une journée de rêve. L’ex-porte-couleurs des Capitals avait reçu en matinée sa bague de champion de la Coupe Stanley.

Une meilleure journée que la précédente, où il avait reçu 22 points de suture à l’oreille droite.

Je pense que je n’ai jamais eu une journée avec autant de hauts et de bas en émotions. Je suis content d’avoir pu contribuer à la victoire. Alex Chiasson, Oilers

Chiasson avoue que sa visite dans le vestiaire des Capitals a été difficile, même si c’était pour une bonne raison.

C’est difficile de revoir tous les gars , a-t-il mentionné, on avait tellement un bon esprit d’équipe, on savait que personne ne pouvait nous arrêter. Eux ils continuent, mais moi je ne suis plus là.

La clé, la discipline

Todd McLellan croit que la discipline a joué un rôle important dans la victoire des siens. Les Oilers n’ont obtenu qu’une seule punition, contre quatre pour les Capitals.

Non seulement les champions en titre de la Coupe Stanley, qui présentent la meilleure fiche de la LNH en avantage numérique, ont été blanchis en une occasion, mais les Oilers ont marqué alors que Milan Lucic était au banc des punitions.

En supériorité numérique, les Oilers ont terminé la soirée avec un but en quatre occasions.

Le gardien Cam Talbot a connu un excellent match, repoussant 31 des 32 lancers dirigés vers lui. Andre Burakowsky a été le seul à le déjouer.

À l’autre bout de la patinoire, Brayden Holtby a flanché à trois reprises. Il a reçu 31 tirs.

Les Capitals poursuivent leur voyage en Alberta, ils affronteront les Flames samedi après-midi.

Les Oilers entament un court voyage de deux rencontres qui les mènera à Nashville samedi et à Chicago dimanche.